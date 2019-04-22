Поради битого горщика: мережа шокована "посланням" Януковича Зеленському

Екс-президент України Віктор Янукович через свого прес-секретаря Юрія Карасира привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. У штабі Зеленського вже встигли відповісти на привітання, а користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину.

У своєму листі Янукович назвав рішення, яке прийняли українці 21 квітня, "мудрим" і звинуватив Порошенка в "п'ятирічних страждання українського народу". Також екс-президент сподівається, що Зеленський зможе "повернути Україні мир і процвітання".

Зеленського з перемогою привітав Янукович (скрін: facebook.com/a.v.yanukovych)

У Зеленського відповіли, що вони обійдуться без таких привітань і підтримки.

"Протягом всієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану "підтримку" від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося без цієї підтримки, так і без їх привітань", - сказав "Інтерфакс-Україна" речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Користувачі мережі гнівно відповіли на привітання екс-президента, залишивши безліч коментарів під вітальним постом.

"Передай Овочу, що український народ чекає його на "низький уклін" очно і обіцяє 13 років курорту за його заслуги";

"Боягузтво і слабкість, проявлені в 2014 році В. Ф. Януковичем, стане історичною пам'яткою і сучасним поколінням українців, і майбутнім";

"Поради битого горщика безцінні";

"Прийде час і Янукович повернеться на батьківщину";

"Вітя, камера у в'язниці тебе чекає";

"Вся шваль повилазила. Вже й овоч в Україну милиться";

"Сумніваюся, що це звернення Януковича. Хочете знову розгойдати країну?"

"Му*ак, країну кинув і ще пи*дить, боягуз і зрадник, дешевка".

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