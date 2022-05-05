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Из украинских библиотек стали убирать пропагандистскую литературу РФ, - Минкульт

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 18:20
Из украинских библиотек стали убирать пропагандистскую литературу РФ, - Минкульт Фото: российские пропагандистские книги начали убирать с полок библиотек Украины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины начало работать над изъятием пропагандистской русской литературы с полок библиотек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Запрещенные российские книги будут заменены на качественную украинскую литературу.

“Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня российская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно отразится на развитии украинского книгоиздательства", - отметила Лариса Петасюк, заместитель министра культуры и информационной политики Украины.

Как сообщили в ведомстве, в первую очередь будут изымать книги:

  • содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни;
  • пропагандирующие войну, насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Украины;
  • содержат оправдывание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины;
  • прославляют людей, участвующих в вооруженной агрессии РФ против Украины;
  • издательств и авторов, против которых были введены санкции;
  • авторов, которые публично поддержали агрессию против Украины.

Ранее мы сообщали, что в МОН уже работают над пересмотром программы по зарубежной литературе. Некоторые произведения русских писателей и поэтов в ближайшее время школьники изучать не будут.

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