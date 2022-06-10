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Советник мэра Мариуполя показал состав гуманитарной помощи от оккупантов (фото)

В Мариуполе показали состав гуманитарки от оккупантов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Мариуполе российские оккупанты наводят свои порядки и пытаются создать видимость нормальной жизни, хотя в городе совершенно нет продуктов, отсутствует медицинская помощь, не работает электричество и водоснабжение.

А сегодня местным жителям начали выдавать гуманитарную помощь. Получить ее очень сложно - нужно отстоять огромную очередь. Коробку с самым необходимым выдают одну - на целый месяц.

Фото коробки с гуманитаркой от оккупантов и список продуктов показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В коробку с гуманитарной помощью на 1 месяц входит:

  • Макаронные изделия 2 пачки (совокупно 1,5 кг)
  • Мука 2 кг
  • Крупа перловая
  • Крупа пшеничная
  • Рыбные консервы 4 банки
  • Сгущенное молоко 2 банки
  • Мясные консервы 4 банки
  • Сахар 3 пакета по 0,75 кг
  • Туалетная бумага 3 рулона
  • Станки для бритья одноразовые - 1 упаковка
  • Мыло - одно
  • Шампунь - 1 банка
  • Стиральный порошок - 1 пачка
  • Зубная паста

"Мариуполь. Гуманитарная помощь от оккупантов счастливчикам. Де-факто, из-за очередей такой пакет получает каждый четвертый из 130 тысяч мариупольцев.

Больше всего всю заботу демонстрирует стиральный порошок для машинной стирки в городе, где нет ни электрики, ни водоснабжения. Такая она - реальная забота России", - написал Андрющенко.

Также, стоит отметить, что в школах российские оккупанты начали кормить детей. Дети признаются, что есть из всего этого можно только булочку и хлеб.

А еще в Мариуполе российские оккупанты начали выдавать пенсии в рублях наличными - просто включили печатный станок.

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Мариуполь