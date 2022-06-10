Советник мэра Мариуполя показал состав гуманитарной помощи от оккупантов (фото)

В Мариуполе российские оккупанты наводят свои порядки и пытаются создать видимость нормальной жизни, хотя в городе совершенно нет продуктов, отсутствует медицинская помощь, не работает электричество и водоснабжение.
А сегодня местным жителям начали выдавать гуманитарную помощь. Получить ее очень сложно - нужно отстоять огромную очередь. Коробку с самым необходимым выдают одну - на целый месяц.
Фото коробки с гуманитаркой от оккупантов и список продуктов показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В коробку с гуманитарной помощью на 1 месяц входит:
Больше всего всю заботу демонстрирует стиральный порошок для машинной стирки в городе, где нет ни электрики, ни водоснабжения. Такая она - реальная забота России", - написал Андрющенко.
Также, стоит отметить, что в школах российские оккупанты начали кормить детей. Дети признаются, что есть из всего этого можно только булочку и хлеб.
А еще в Мариуполе российские оккупанты начали выдавать пенсии в рублях наличными - просто включили печатный станок.