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Оккупанты начали выдавать пенсии в рублях в Мариуполе, - советник мэра

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 09 июня 2022 17:18
Оккупанты начали выдавать пенсии в рублях в Мариуполе, - советник мэра Фото: пожилые женщины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Оккупанты начала раздавать в Мариуполе пенсии в рублях. Деньги выдают наличными и в пересчете на украинскую валюту будут выплачивать 2,6 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко.

"Оккупанты начали выдавать пении от России в Мариуполе. По их данным зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что еще около 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. В пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысяч гривен", - пишет Андрющенко.

Советник мэра отмечает, что пенсии выдаются наличными, которую накануне завезли броневиками.

"Тупо штампуют на печатном станке столько налички, сколько нужно", - добавил Анрющенко.

Напомним, перехват разговоров оккупантов свидетельствуют о том, что они рассматривают возможность "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля.

Кроме этого, ВОЗ готовится к возможной вспышке холеры в захваченном Мариуполе.

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Мариуполь Пенсии
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