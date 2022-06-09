Оккупанты начали выдавать пенсии в рублях в Мариуполе, - советник мэра

Оккупанты начала раздавать в Мариуполе пенсии в рублях. Деньги выдают наличными и в пересчете на украинскую валюту будут выплачивать 2,6 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко .

"Оккупанты начали выдавать пении от России в Мариуполе. По их данным зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что еще около 10 тыс. мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. В пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысяч гривен", - пишет Андрющенко.

Советник мэра отмечает, что пенсии выдаются наличными, которую накануне завезли броневиками.

"Тупо штампуют на печатном станке столько налички, сколько нужно", - добавил Анрющенко.