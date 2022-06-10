Радник мера Маріуполя показав склад гуманітарної допомоги від окупантів (фото)

У Маріуполі російські окупанти наводять свої порядки й намагаються створити видимість нормального життя, хоча в місті абсолютно немає продуктів, відсутня медична допомога, не працює електрика і водопостачання.
А сьогодні місцевим жителям почали видавати гуманітарну допомогу. Отримати її дуже складно-потрібно відстояти величезну чергу. Коробку з найнеобхіднішим видають одну - на цілий місяць.
Фото коробки з гуманітаркою від окупантів і список продуктів показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
У коробку з гуманітарною допомогою на 1 місяць входить:
Найбільше всю турботу демонструє пральний порошок для машинного прання в місті, де немає ні електрики, ні водопостачання. Така вона - реальна турбота Росії", - написав Андрющенко.
Також, варто відзначити, що в школах російські окупанти почали годувати дітей. Діти зізнаються, що їсти з усього цього можна тільки булочку і хліб.
А ще в Маріуполі російські окупанти почали видавати пенсії в рублях готівкою - просто включили друкарський верстат.