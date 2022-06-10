Радник мера Маріуполя показав склад гуманітарної допомоги від окупантів (фото)

У Маріуполі російські окупанти наводять свої порядки й намагаються створити видимість нормального життя, хоча в місті абсолютно немає продуктів, відсутня медична допомога, не працює електрика і водопостачання. А сьогодні місцевим жителям почали видавати гуманітарну допомогу. Отримати її дуже складно-потрібно відстояти величезну чергу. Коробку з найнеобхіднішим видають одну - на цілий місяць.

Фото коробки з гуманітаркою від окупантів і список продуктів показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У коробку з гуманітарною допомогою на 1 місяць входить: Макаронні вироби 2 пачки (сукупно 1,5 кг)

Борошно 2 кг

Крупа перлова

Крупа пшенична

Рибні консерви 4 банки

Згущене молоко 2 банки

М'ясні консерви 4 банки

Цукор 3 пакети по 0,75 кг

Туалетний папір 3 рулони

Станки для гоління одноразові - 1 упаковка

Мило - одне

Шампунь - 1 банка

Пральний порошок - 1 пачка

Зубна паста "Маріуполь. Гуманітарна допомога від окупантів щасливчикам. Де-факто, через черги такий пакет отримує кожен четвертий зі 130 тисяч маріупольців. Найбільше всю турботу демонструє пральний порошок для машинного прання в місті, де немає ні електрики, ні водопостачання. Така вона - реальна турбота Росії", - написав Андрющенко.