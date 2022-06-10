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Радник мера Маріуполя показав склад гуманітарної допомоги від окупантів (фото)

У Маріуполі показали склад гуманітарки від окупантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі російські окупанти наводять свої порядки й намагаються створити видимість нормального життя, хоча в місті абсолютно немає продуктів, відсутня медична допомога, не працює електрика і водопостачання.

А сьогодні місцевим жителям почали видавати гуманітарну допомогу. Отримати її дуже складно-потрібно відстояти величезну чергу. Коробку з найнеобхіднішим видають одну - на цілий місяць.

Фото коробки з гуманітаркою від окупантів і список продуктів показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У коробку з гуманітарною допомогою на 1 місяць входить:

  • Макаронні вироби 2 пачки (сукупно 1,5 кг)
  • Борошно 2 кг
  • Крупа перлова
  • Крупа пшенична
  • Рибні консерви 4 банки
  • Згущене молоко 2 банки
  • М'ясні консерви 4 банки
  • Цукор 3 пакети по 0,75 кг
  • Туалетний папір 3 рулони
  • Станки для гоління одноразові - 1 упаковка
  • Мило - одне
  • Шампунь - 1 банка
  • Пральний порошок - 1 пачка
  • Зубна паста

"Маріуполь. Гуманітарна допомога від окупантів щасливчикам. Де-факто, через черги такий пакет отримує кожен четвертий зі 130 тисяч маріупольців.

Найбільше всю турботу демонструє пральний порошок для машинного прання в місті, де немає ні електрики, ні водопостачання. Така вона - реальна турбота Росії", - написав Андрющенко.

Також, варто відзначити, що в школах російські окупанти почали годувати дітей. Діти зізнаються, що їсти з усього цього можна тільки булочку і хліб.

А ще в Маріуполі російські окупанти почали видавати пенсії в рублях готівкою - просто включили друкарський верстат.

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Маріуполь