Советник мэра Мариуполя показал состав гуманитарной помощи от оккупантов (фото)

В Мариуполе российские оккупанты наводят свои порядки и пытаются создать видимость нормальной жизни, хотя в городе совершенно нет продуктов, отсутствует медицинская помощь, не работает электричество и водоснабжение. А сегодня местным жителям начали выдавать гуманитарную помощь. Получить ее очень сложно - нужно отстоять огромную очередь. Коробку с самым необходимым выдают одну - на целый месяц.

Фото коробки с гуманитаркой от оккупантов и список продуктов показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В коробку с гуманитарной помощью на 1 месяц входит: Макаронные изделия 2 пачки (совокупно 1,5 кг)

Мука 2 кг

Крупа перловая

Крупа пшеничная

Рыбные консервы 4 банки

Сгущенное молоко 2 банки

Мясные консервы 4 банки

Сахар 3 пакета по 0,75 кг

Туалетная бумага 3 рулона

Станки для бритья одноразовые - 1 упаковка

Мыло - одно

Шампунь - 1 банка

Стиральный порошок - 1 пачка

Зубная паста "Мариуполь. Гуманитарная помощь от оккупантов счастливчикам. Де-факто, из-за очередей такой пакет получает каждый четвертый из 130 тысяч мариупольцев. Больше всего всю заботу демонстрирует стиральный порошок для машинной стирки в городе, где нет ни электрики, ни водоснабжения. Такая она - реальная забота России", - написал Андрющенко.