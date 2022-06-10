Советник мэра Мариуполя показал состав гуманитарной помощи от оккупантов (фото)
В Мариуполе российские оккупанты наводят свои порядки и пытаются создать видимость нормальной жизни, хотя в городе совершенно нет продуктов, отсутствует медицинская помощь, не работает электричество и водоснабжение.
А сегодня местным жителям начали выдавать гуманитарную помощь. Получить ее очень сложно - нужно отстоять огромную очередь. Коробку с самым необходимым выдают одну - на целый месяц.
Фото коробки с гуманитаркой от оккупантов и список продуктов показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В коробку с гуманитарной помощью на 1 месяц входит:
- Макаронные изделия 2 пачки (совокупно 1,5 кг)
- Мука 2 кг
- Крупа перловая
- Крупа пшеничная
- Рыбные консервы 4 банки
- Сгущенное молоко 2 банки
- Мясные консервы 4 банки
- Сахар 3 пакета по 0,75 кг
- Туалетная бумага 3 рулона
- Станки для бритья одноразовые - 1 упаковка
- Мыло - одно
- Шампунь - 1 банка
- Стиральный порошок - 1 пачка
- Зубная паста
"Мариуполь. Гуманитарная помощь от оккупантов счастливчикам. Де-факто, из-за очередей такой пакет получает каждый четвертый из 130 тысяч мариупольцев.
Больше всего всю заботу демонстрирует стиральный порошок для машинной стирки в городе, где нет ни электрики, ни водоснабжения. Такая она - реальная забота России", - написал Андрющенко.
Также, стоит отметить, что в школах российские оккупанты начали кормить детей. Дети признаются, что есть из всего этого можно только булочку и хлеб.
А еще в Мариуполе российские оккупанты начали выдавать пенсии в рублях наличными - просто включили печатный станок.