Радник мера Маріуполя показав склад гуманітарної допомоги від окупантів (фото)
У Маріуполі російські окупанти наводять свої порядки й намагаються створити видимість нормального життя, хоча в місті абсолютно немає продуктів, відсутня медична допомога, не працює електрика і водопостачання.
А сьогодні місцевим жителям почали видавати гуманітарну допомогу. Отримати її дуже складно-потрібно відстояти величезну чергу. Коробку з найнеобхіднішим видають одну - на цілий місяць.
Фото коробки з гуманітаркою від окупантів і список продуктів показав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
У коробку з гуманітарною допомогою на 1 місяць входить:
- Макаронні вироби 2 пачки (сукупно 1,5 кг)
- Борошно 2 кг
- Крупа перлова
- Крупа пшенична
- Рибні консерви 4 банки
- Згущене молоко 2 банки
- М'ясні консерви 4 банки
- Цукор 3 пакети по 0,75 кг
- Туалетний папір 3 рулони
- Станки для гоління одноразові - 1 упаковка
- Мило - одне
- Шампунь - 1 банка
- Пральний порошок - 1 пачка
- Зубна паста
"Маріуполь. Гуманітарна допомога від окупантів щасливчикам. Де-факто, через черги такий пакет отримує кожен четвертий зі 130 тисяч маріупольців.
Найбільше всю турботу демонструє пральний порошок для машинного прання в місті, де немає ні електрики, ні водопостачання. Така вона - реальна турбота Росії", - написав Андрющенко.
Також, варто відзначити, що в школах російські окупанти почали годувати дітей. Діти зізнаються, що їсти з усього цього можна тільки булочку і хліб.
А ще в Маріуполі російські окупанти почали видавати пенсії в рублях готівкою - просто включили друкарський верстат.