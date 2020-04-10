Соцпомощь, налоговые и штрафные каникулы: как украинцы на карантине могут сберечь деньги

В Украине на период карантина из-за коронавируса власти и регуляторы решили немного упростить для граждан экономические вызовы - ведь некоторые украинцы или вынуждены сидеть в отпуске за свой счет, или вообще потеряли работу из-за ограничительных мер.

Супермаркеты заставили снизить цены на продукты

Глава Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий заявил вчера, что с целью стабилизации цен на продукты на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.

На снижение наценки пошли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО-маркет, "Велика Кишеня" и "Велмарт".

По его словам, ряд торговых сетей вообще отказались от наценки на отдельную группу товаров на период карантина. Речь идет о таких продуктах как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца.

Налоговые каникулы

В Украине с 1 марта по 31 мая предприниматели-ФОПы и самозанятые граждане освобождены от уплаты единого социального взноса.

Также были отменены штрафы и пеня за несвоевременную оплату или неполную оплату ЕСВ, и за несвоевременное предоставление отчетности в том числе.

Кроме того, в Украине

отменили налог на коммерческую недвижимость и землю,

отменили все проверки в период с 18 марта по 31 мая,

отсрочили введение регистраторов расчетных операций для всех категорий "упрощенцев" на 3 месяца,

продлили до 1 июля срок подачи головой декларации об имущественном состоянии и доходах,

за невозможность заплатить арендную плату из-за карантина бизнес освободят от оплаты,

в период с 1 марта по 30 апреля не будет начисляться и уплачиваться плата за землю.

освободили от налогов объекты нежилой недвижимости в собственности физлиц.

Штрафные каникулы

Нацбанк рекомендовал украинским банкам не вводить штрафы и пеню за просроченные текущие кредиты на период карантина. Отметим, что это не освобождение от оплаты, а только лишь отсрочка.

Проценты по кредитам будут начисляться, также, как и проценты по депозитам. Однако оплатить проценты по кредитам можно будет позже. Все штрафы и пени на период карантина запрещены законом.

Банкам запретили не отдавать вклады

НБУ запретил банкам не возвращать клиентам вклады, а также потребовал обеспечить банкоматы наличными.

Как заявила замглавы регулятора Екатерина Рожкова, POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех банков, и сервисы должны быть доступны отовсюду.

Тарифы на мобильную связь заморозили

АМКУ 27 марта рекомендовал крупнейшим мобильным операторам Украины оставить на время карантина без изменений тарифы на мобильную связь и интернет.

"Карантинная тысяча"

Пенсионерам, чья пенсия составляет менее 5 тысяч гривен, со следующей недели и до конца месяца должны выдать 1 тысячу гривен.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

Также глава Кабмина добавил, что правительство уже начало дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет.

Срок выплат соцпомощи продлили

Кабмин продлил сроки выплат социальной помощи без обращений граждан на период карантина в Украине еще на 1 месяц после его окончания.

Как рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, необходимые для назначения соцпомощи заявления и документы можно высылать почтой.

Сроки выплат продлеваются для таких видов госпомощи:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям;

на детей, над которыми установлена опека;

на детей по болезни и на детей, которым не установлена инвалидность, однако нуждающихся в трансплантации органов, паллиативной помощи;

проживающим с людьми с психическими отклонениями;

внутренне перемещенным лицам;

неработающим лицам;

лицам, достигшим пенсионного возраста.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что из-за карантина 55% украинских граждан находятся в зоне риска и рискуют обнищать, и для них правительство подготовило специальную помощь.