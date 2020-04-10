Соцпомощь, налоговые и штрафные каникулы: как украинцы на карантине могут сберечь деньги

В Украине до окончания карантина ввели запреты на некоторые штрафы и пеню
В Украине на период карантина из-за коронавируса власти и регуляторы решили немного упростить для граждан экономические вызовы - ведь некоторые украинцы или вынуждены сидеть в отпуске за свой счет, или вообще потеряли работу из-за ограничительных мер.
Глава Киевского областного отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий заявил вчера, что с целью стабилизации цен на продукты на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.
На снижение наценки пошли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО-маркет, "Велика Кишеня" и "Велмарт".
По его словам, ряд торговых сетей вообще отказались от наценки на отдельную группу товаров на период карантина. Речь идет о таких продуктах как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в том числе гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца.
В Украине с 1 марта по 31 мая предприниматели-ФОПы и самозанятые граждане освобождены от уплаты единого социального взноса.
Также были отменены штрафы и пеня за несвоевременную оплату или неполную оплату ЕСВ, и за несвоевременное предоставление отчетности в том числе.
Кроме того, в Украине
Нацбанк рекомендовал украинским банкам не вводить штрафы и пеню за просроченные текущие кредиты на период карантина. Отметим, что это не освобождение от оплаты, а только лишь отсрочка.
Проценты по кредитам будут начисляться, также, как и проценты по депозитам. Однако оплатить проценты по кредитам можно будет позже. Все штрафы и пени на период карантина запрещены законом.
НБУ запретил банкам не возвращать клиентам вклады, а также потребовал обеспечить банкоматы наличными.
Как заявила замглавы регулятора Екатерина Рожкова, POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех банков, и сервисы должны быть доступны отовсюду.
АМКУ 27 марта рекомендовал крупнейшим мобильным операторам Украины оставить на время карантина без изменений тарифы на мобильную связь и интернет.
Пенсионерам, чья пенсия составляет менее 5 тысяч гривен, со следующей недели и до конца месяца должны выдать 1 тысячу гривен.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.
Также глава Кабмина добавил, что правительство уже начало дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет.
Кабмин продлил сроки выплат социальной помощи без обращений граждан на период карантина в Украине еще на 1 месяц после его окончания.
Как рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, необходимые для назначения соцпомощи заявления и документы можно высылать почтой.
Сроки выплат продлеваются для таких видов госпомощи:
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что из-за карантина 55% украинских граждан находятся в зоне риска и рискуют обнищать, и для них правительство подготовило специальную помощь.