Соцдопомога, податкові та штрафні канікули: як українці на карантині можуть зберегти гроші

В Україні до закінчення карантину ввели заборони на деякі штрафи та пеню
В Україні на період карантину через коронавірус влади та регулятори вирішили трохи спростити для громадян економічні виклики - адже деякі українці або змушені сидіти у відпустці за свій рахунок, або взагалі втратили роботу через обмежувальні заходи.
Голова Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький заявив вчора, що з метою стабілізації цін на продукти на час карантину в Україні супермаркети погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності.
На зниження націнки пішли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сільпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО-маркет", "Велика Кишеня" та "Велмарт".
За його словами, ряд торгових мереж взагалі відмовилися від націнки на окрему групу товарів на період карантину. Йдеться про такі продукти, як борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (в тому числі гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця.
В Україні з 1 березня по 31 травня підприємці-ФОПи та самозайняті громадяни звільнені від сплати єдиного соціального внеску.
Також були скасовані штрафи та пеня за несвоєчасну сплату або неповну сплату ЄСВ, і за несвоєчасне надання звітності у тому числі.
Крім того, в Україні
Нацбанк рекомендував українським банкам не вводити штрафи і пеню за прострочені поточні кредити на період карантину. Зазначимо, що це не звільнення від оплати, а лише відстрочка.
Відсотки по кредитах будуть нараховуватися, також, як і відсотки по депозитах. Однак сплатити відсотки за кредитами можна буде пізніше. Всі штрафи та пені на період карантину заборонено законом.
НБУ заборонив банкам не повертати клієнтам вклади, а також вимагає забезпечити банкомати готівкою.
Як заявила заступниця голови регулятора Катерина Рожкова, POS-термінальні та банкоматні мережі повинні приймати карти всіх банків, і сервіси повинні бути доступні звідусіль.
АМКУ 27 березня рекомендував найбільшим мобільним операторам України залишити на час карантину без змін тарифи на мобільний зв'язок та інтернет.
Пенсіонерам, чия пенсія становить менше 5 тисяч гривень, з наступного тижня і до кінця місяця повинні видати 1 тисячу гривень.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, вже розроблені програми виплат людям з низькими доходами.
Також глава Кабміну додав, що уряд вже почав додаткові виплати пенсіонерам старше 80 років.
Кабмін продовжив терміни виплат соціальної допомоги без звернень громадян на період карантину в Україні ще на 1 місяць після його закінчення.
Як розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, необхідні для призначення соцдопомоги заяви та документи можна надсилати поштою.
Терміни виплат подовжуються для таких видів держдопомоги:
Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що через карантину 55% українських громадян перебувають у зоні ризику і ризикують збідніти, і для них уряд підготував спеціальну допомогу.