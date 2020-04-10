Соцдопомога, податкові та штрафні канікули: як українці на карантині можуть зберегти гроші

В Україні на період карантину через коронавірус влади та регулятори вирішили трохи спростити для громадян економічні виклики - адже деякі українці або змушені сидіти у відпустці за свій рахунок, або взагалі втратили роботу через обмежувальні заходи.

Супермаркети змусили знизити ціни на продукти

Голова Київського обласного відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький заявив вчора, що з метою стабілізації цін на продукти на час карантину в Україні супермаркети погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності.

На зниження націнки пішли NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сільпо", BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО-маркет", "Велика Кишеня" та "Велмарт".

За його словами, ряд торгових мереж взагалі відмовилися від націнки на окрему групу товарів на період карантину. Йдеться про такі продукти, як борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (в тому числі гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця.

Податкові канікули

В Україні з 1 березня по 31 травня підприємці-ФОПи та самозайняті громадяни звільнені від сплати єдиного соціального внеску.

Також були скасовані штрафи та пеня за несвоєчасну сплату або неповну сплату ЄСВ, і за несвоєчасне надання звітності у тому числі.

Крім того, в Україні

скасували податок на комерційну нерухомість і землю,

скасували всі перевірки у період з 18 березня по 31 травня,

відтермінували введення реєстраторів розрахункових операцій для всіх категорій "спрощенців" на 3 місяці,

продовжили по 1 липня строк подання головою декларації про майновий стан і доходи,

за неможливість заплатити орендну плату через карантин бізнес звільнять від оплати,

у період з 1 березня по 30 квітня не буде нараховуватися і сплачуватися плата за землю

звільнили від податків об'єкти нежитлової нерухомості у власності фізичних осіб.

Штрафні канікули

Нацбанк рекомендував українським банкам не вводити штрафи і пеню за прострочені поточні кредити на період карантину. Зазначимо, що це не звільнення від оплати, а лише відстрочка.

Відсотки по кредитах будуть нараховуватися, також, як і відсотки по депозитах. Однак сплатити відсотки за кредитами можна буде пізніше. Всі штрафи та пені на період карантину заборонено законом.

Банкам заборонили не віддавати вклади

НБУ заборонив банкам не повертати клієнтам вклади, а також вимагає забезпечити банкомати готівкою.

Як заявила заступниця голови регулятора Катерина Рожкова, POS-термінальні та банкоматні мережі повинні приймати карти всіх банків, і сервіси повинні бути доступні звідусіль.

Тарифи на мобільний зв'язок заморозили

АМКУ 27 березня рекомендував найбільшим мобільним операторам України залишити на час карантину без змін тарифи на мобільний зв'язок та інтернет.

"Карантинна тисяча"

Пенсіонерам, чия пенсія становить менше 5 тисяч гривень, з наступного тижня і до кінця місяця повинні видати 1 тисячу гривень.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, вже розроблені програми виплат людям з низькими доходами.

Також глава Кабміну додав, що уряд вже почав додаткові виплати пенсіонерам старше 80 років.

Термін виплат соцдопомоги продовжили

Кабмін продовжив терміни виплат соціальної допомоги без звернень громадян на період карантину в Україні ще на 1 місяць після його закінчення.

Як розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, необхідні для призначення соцдопомоги заяви та документи можна надсилати поштою.

Терміни виплат подовжуються для таких видів держдопомоги:

малозабезпеченим сім'ям;

одиноким матерям;

на дітей, над якими встановлена опіка;

на дітей по хворобі та на дітей, яким не встановлено інвалідність, однак які потребують трансплантації органів, паліативної допомоги;

проживають з людьми з психічними відхиленнями;

внутрішньо переміщеним особам;

непрацюючим особам;

особам, які досягли пенсійного віку

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що через карантину 55% українських громадян перебувають у зоні ризику і ризикують збідніти, і для них уряд підготував спеціальну допомогу.