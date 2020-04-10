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55% украинцев рискуют обнищать: как власть собирается помогать людям

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 13:06
55% украинцев рискуют обнищать: как власть собирается помогать людям
Арсен Аваков рассказал о помощи власти людям на карантине (фото: РБК-Украина)

Глава МВД рассказал, как власть будет помогать людям на карантине из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Многие люди потеряли работу и вынуждены жить на сбережения, также в стране осталось много незащищенных слоев населения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, как власть собирается помогать своим гражданам на карантине. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Министр отметил, что 55% украинских граждан находятся в зоне риска и рискуют обнищать, для них правительство подготовило специальную помощь.

Пенсионеры получат дополнительную 1000 гривен, если их пенсия была меньше 5000 гривен и 500 гривен, если они старше 80 лет. Безработные получат через центр занятости пособия в размере от 1800 до 8400 гривен.

Выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи заявления человеком по упрощенной процедуре. Заявку можно отправить онлайн, не выходя из дома.По телефону с человеком свяжутся и он получит пособие.

"Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", - сообщил Аваков.

Глава МВД также отметил, что все вступит в силу, как только в государственный бюджет внесут изменения. Заседание парламента должно пройти в понедельник, 13 апреля.

Как мы ранее сообщали, Аваков рассказал, когда закончится карантин.

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