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Социальное такси в Украине: как воспользоваться бесплатной услугой

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве люди с инвалидностью могут бесплатно воспользоваться услугами социального такси.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Кто может воспользоваться услугами

Так, маломобильные люди и граждане с инвалидностью могут поехать на "Социальном такси" в:

  • органы социальной защиты населения, ЦПАУ,
  • органы исполнительной власти,
  • банковские учреждения,
  • больницы, лечебно-профилактические, санитарно-оздоровительные или реабилитационные учреждения, протезно-ортопедические предприятия,
  • центры правовой помощи и прочее.

В частности, эта услуга рассчитана на тех, кто по состоянию здоровья не может пользоваться общественным транспортом. Поэтому эта услуга предоставляется:

  • лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Также другим маломобильным группам населения, к которым относятся пожилые люди и другие лица, которые не могут передвигаться самостоятельно;
  • лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью с нарушениями зрения, интеллектуальными и психическими нарушениями.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы заказать "Социальное такси", необходимо встать на учет в исполнительном органе, на базе которого создана соответствующая служба по перевозке вышеупомянутых категорий населения и предоставить документы.

Также такси могут предоставлять учреждения/учреждения, предоставляющие услуги лицам с инвалидностью:

  • социальные,
  • медицинские,
  • реабилитационные и другие.

Кроме того, заявку на такси оставляют в таком заведении, позвонив туда или же отправив заявку по электронной почте. Во время бронирования обязательно необходимо указывать день, время, адрес маршрута, а также ориентировочный срок пребывания в пункте назначения.

В случае отказа от поездки, нужно сообщить об этом диспетчеру.

Ранее мы сообщали, что во Львове таксист повез ребенка в неизвестном направлении. Девочка выпрыгивала из авто на ходу.

А также рассказывали о том, что в Киеве таксист Bolt унижал Украину и едва не убил пассажира.

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