Социальное такси в Украине: как воспользоваться бесплатной услугой

Кто может воспользоваться услугами

Так, маломобильные люди и граждане с инвалидностью могут поехать на "Социальном такси" в:

органы социальной защиты населения, ЦПАУ,

органы исполнительной власти,

банковские учреждения,

больницы, лечебно-профилактические, санитарно-оздоровительные или реабилитационные учреждения, протезно-ортопедические предприятия,

центры правовой помощи и прочее.

В частности, эта услуга рассчитана на тех, кто по состоянию здоровья не может пользоваться общественным транспортом. Поэтому эта услуга предоставляется:

лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Также другим маломобильным группам населения, к которым относятся пожилые люди и другие лица, которые не могут передвигаться самостоятельно;

лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью с нарушениями зрения, интеллектуальными и психическими нарушениями.

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы заказать "Социальное такси", необходимо встать на учет в исполнительном органе, на базе которого создана соответствующая служба по перевозке вышеупомянутых категорий населения и предоставить документы.

Также такси могут предоставлять учреждения/учреждения, предоставляющие услуги лицам с инвалидностью:

социальные,

медицинские,

реабилитационные и другие.

Кроме того, заявку на такси оставляют в таком заведении, позвонив туда или же отправив заявку по электронной почте. Во время бронирования обязательно необходимо указывать день, время, адрес маршрута, а также ориентировочный срок пребывания в пункте назначения.

В случае отказа от поездки, нужно сообщить об этом диспетчеру.