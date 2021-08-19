Социальное такси в Украине: как воспользоваться бесплатной услугой

В Киеве люди с инвалидностью могут бесплатно воспользоваться услугами социального такси.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Так, маломобильные люди и граждане с инвалидностью могут поехать на "Социальном такси" в:
В частности, эта услуга рассчитана на тех, кто по состоянию здоровья не может пользоваться общественным транспортом. Поэтому эта услуга предоставляется:
Для того чтобы заказать "Социальное такси", необходимо встать на учет в исполнительном органе, на базе которого создана соответствующая служба по перевозке вышеупомянутых категорий населения и предоставить документы.
Также такси могут предоставлять учреждения/учреждения, предоставляющие услуги лицам с инвалидностью:
Кроме того, заявку на такси оставляют в таком заведении, позвонив туда или же отправив заявку по электронной почте. Во время бронирования обязательно необходимо указывать день, время, адрес маршрута, а также ориентировочный срок пребывания в пункте назначения.
В случае отказа от поездки, нужно сообщить об этом диспетчеру.
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