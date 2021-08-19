Соціальне таксі в Україні: як скористатися безкоштовною послугою

У Києві люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися послугами соціального таксі.
Про це повідомили у Мінсоцполітики.
Так, маломобільні люди та громадяни з інвалідністю можуть поїхати на "Соціальному таксі" в:
Зокрема, ця послуга розрахована на тих, хто за станом здоров'я не може користуватися громадським транспортом. Тому ця послуга надається:
Для того, щоб замовити "Соціальне таксі" необхідно стати на облік у виконавчому органі, на базі якого/якої створена відповідна служба з перевезення вищезазначених категорій населення та надати документи.
Також таксі можуть надавати закладу/установі, що надають послуги особам з інвалідністю:
Окрім того, заявку на таксі залишають у такому закладі, зателефонувавши туди або ж відправивши заявку електронною поштою. Під час бронювання обов'язково необхідно вказувати день, час, адресу маршруту, а також орієнтовний термін перебування у пункті призначення.
У разі відмови від поїздки, потрібно повідомити про це диспетчеру.
Раніше ми повідомляли, що у Львові таксист повіз дитину в невідомому напрямку. Дівчинка вистрибувала з авто на ходу.
А також розповідали про те, що у Києві таксист Bolt принижував Україну і ледь не вбив пасажира.