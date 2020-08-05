В Киеве появится социальное такси: кто сможет на нем ездить

В Киеве осенью хотят запустить социальное такси (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве будет ездить социальное такси для особенных людей

В Киеве уже в сентябре могут запустить социальное такси. Изначально оно будет предназначено для перевозок детей с инвалидностью, но в будущем функционал хотят расширить. Ведь около 8 тысяч человек только в столице нуждаются в таком транспорте.

Сначала специальное "инватакси для детей с инвалидностью" будет предназначено для 170 таких деток, но в будущем в КГГА обещают запустить еще больше таких спецавтомобилей.

Цели у госадминистрации амбициозные - чтобы социальным такси могли пользоваться все, кто в нем нуждается.

"Транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозок людей на колясках. Но Киев пока покрывается не полностью", - рассказали столичные власти.

На данный момент в перевозках нуждается около 8 тысячи человек, но такие потребности с каждым годом растут.

Ранее мы писали, что у таксистов есть приватные данные пассажиров. Стало известно, кто может этим пользоваться.

Также сообщалось, что украинский певец Melovin попал в скандал с таксистом: водитель пошел на таран и требовал выкуп.