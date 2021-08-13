Во Львове таксист повез ребенка в неизвестном направлении: девочка выпрыгнула из авто на ходу

Во Львове водитель службы такси Bolt повез ребенка не по тому адресу, который указали родители при заказе. Девочка вынуждена была выпрыгнуть из машины на ходу. Родителям причины своего поступка водитель толком объяснить не смог и выяснилось, что такая ситуация с этим таксистом не впервые.

Как сообщила женщина, они вернулись домой и обнаружили, что забыли забрать посылки с Новой почты. Она попросила старшую дочь это сделать и вызвала такси через приложение Bolt с четким указанием адреса.

"Указываю адрес: Широкая-Низинная-Широкая. Пишет дочка в вайбер: мама, мы что-то не туда едем. Фото скидывает, что они стоят на Левандовском мосту. Звоню и говорю: дай трубку водителю. Она говорит, что мама хочет с вами поговорить. Он молчит и отворачивается. Сказала ей выйти из машины. Она выбежала из авто", - написала Юлианна Гукова.

11-летняя девочка рассказала, что водитель игнорировал навигатор, который говорил ему вернуться назад и пропустил повороты. Когда женщина смогла дозвониться до водителя и задать ему вопрос, почему он не повез ребенка по указанному адресу, водитель назвал улицу в другом районе города и начал утверждать, что девочка дала ему такой адрес.

"Она, когда села в машину, то сказала на Научную". Но это же полная ахинея. Когда вы садитесь в машину, то водитель хорошо видит адрес напрямую. Вызвали полицию, все звонки водитель сбрасывает", - добавила мама пострадавшего ребенка и указала марку машины водителя и его регистрационный номер.

Кроме того, она сообщила, что после публикации с ней связалась другая девушка, которая рассказала, что знает этого водителя и с ней произошла аналогичная история и мама вынуждена была ехать ее забирать из другого района. Этот инцидент произошел год назад.

Неравнодушные львовяне нашли водителя и попытались с ним поговорить. Вразумительных ответов от таксиста они так и не получили. Он говорил, что не слышал, что говорил ребенок, но утверждает, что девочка назвала ему другой адрес.

Во Львове таксист повез ребенка в неизвестном направлении