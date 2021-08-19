Социальное такси в Украине: как воспользоваться бесплатной услугой
В Киеве люди с инвалидностью могут бесплатно воспользоваться услугами социального такси.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Кто может воспользоваться услугами
Так, маломобильные люди и граждане с инвалидностью могут поехать на "Социальном такси" в:
- органы социальной защиты населения, ЦПАУ,
- органы исполнительной власти,
- банковские учреждения,
- больницы, лечебно-профилактические, санитарно-оздоровительные или реабилитационные учреждения, протезно-ортопедические предприятия,
- центры правовой помощи и прочее.
В частности, эта услуга рассчитана на тех, кто по состоянию здоровья не может пользоваться общественным транспортом. Поэтому эта услуга предоставляется:
- лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Также другим маломобильным группам населения, к которым относятся пожилые люди и другие лица, которые не могут передвигаться самостоятельно;
- лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью с нарушениями зрения, интеллектуальными и психическими нарушениями.
Как воспользоваться услугой
Для того чтобы заказать "Социальное такси", необходимо встать на учет в исполнительном органе, на базе которого создана соответствующая служба по перевозке вышеупомянутых категорий населения и предоставить документы.
Также такси могут предоставлять учреждения/учреждения, предоставляющие услуги лицам с инвалидностью:
- социальные,
- медицинские,
- реабилитационные и другие.
Кроме того, заявку на такси оставляют в таком заведении, позвонив туда или же отправив заявку по электронной почте. Во время бронирования обязательно необходимо указывать день, время, адрес маршрута, а также ориентировочный срок пребывания в пункте назначения.
В случае отказа от поездки, нужно сообщить об этом диспетчеру.
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