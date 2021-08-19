Соціальне таксі в Україні: як скористатися безкоштовною послугою

У Києві люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися послугами соціального таксі.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Хто може скористатися послугами

Так, маломобільні люди та громадяни з інвалідністю можуть поїхати на "Соціальному таксі" в:

органи соціального захисту населення, ЦНАП,

органи виконавчої влади,

банківські установи,

лікарні, лікувально-профілактичні, санітарно-оздоровчі чи реабілітаційні установи, протезно-ортопедичні підприємства,

центри правової допомоги та інше.

Зокрема, ця послуга розрахована на тих, хто за станом здоров'я не може користуватися громадським транспортом. Тому ця послуга надається:

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Також іншим маломобільних груп населення, до яких відносяться люди похилого віку та інші особи, які не можуть пересуватися самостійно;

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними і психічними порушеннями.

Як скористатися послугою

Для того, щоб замовити "Соціальне таксі" необхідно стати на облік у виконавчому органі, на базі якого/якої створена відповідна служба з перевезення вищезазначених категорій населення та надати документи.

Також таксі можуть надавати закладу/установі, що надають послуги особам з інвалідністю:

соціальні,

медичні,

реабілітаційні та інші.

Окрім того, заявку на таксі залишають у такому закладі, зателефонувавши туди або ж відправивши заявку електронною поштою. Під час бронювання обов'язково необхідно вказувати день, час, адресу маршруту, а також орієнтовний термін перебування у пункті призначення.

У разі відмови від поїздки, потрібно повідомити про це диспетчеру.