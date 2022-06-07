Сотни раненых: волонтеры просят помощи на покупку аппаратов ВАК

"Война, идут тяжелые бои. Десятки погибших бойцов каждый день, сотни раненых. Вы все это знаете. Помощь тяжелораненым воинам. Нужно приобрести два ВАК аппарата и расходники.

Один ВАК я сегодня оплатила 71 тысячу гривен, нужно выкупить еще один. Это еще 71 тысяча гривен. Очень прошу помочь. Это жизнь тысячи людей", - обратилась к украинцам Юсупова.

Также она опубликовала реквизиты счетов, на которые можно отправить помощь.

Пайпал

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