Сотни раненых: волонтеры просят помощи на покупку аппаратов ВАК

Волонтер Наталья Юсупова объявила сбор средств на специальные аппараты ВАК и расходники для них - для тяжело раненых защитников Украины.
Все реквизиты для сбора средств Юсупова опубликовала на своей странице в Facebook.
"Война, идут тяжелые бои. Десятки погибших бойцов каждый день, сотни раненых. Вы все это знаете. Помощь тяжелораненым воинам. Нужно приобрести два ВАК аппарата и расходники.
Один ВАК я сегодня оплатила 71 тысячу гривен, нужно выкупить еще один. Это еще 71 тысяча гривен. Очень прошу помочь. Это жизнь тысячи людей", - обратилась к украинцам Юсупова.
Также она опубликовала реквизиты счетов, на которые можно отправить помощь.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
Монобанк
5375411504293973
UA753220010000026204306753142
Приват Банк
5168 7427 2451 8760 Юлдашева Виола
Монобанк
5358385320002464
Кстати, ранее мы писали о срочном сборе средств на военную медицину и публиковали реквизиты от волонтеров.
А также мы рассказывали о том, что волонтеры собирают средства для тяжело раненых защитников Украины.