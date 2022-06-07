Сотні поранених: волонтери просять допомоги на купівлю апаратів ВАК

"Війна, йдуть важкі бої. Десятки загиблих бійців щодня, сотні поранених. Ви все це знаєте. Допомога важкопораненим воїнам. Потрібно придбати два ВАК апарату і витратні матеріали.

Один ВАК я сьогодні оплатила 71 тисячу гривень, потрібно викупити ще один. Це ще 71 тисяча гривень. Дуже прошу допомогти. Це життя тисячі людей", - звернулася до українців Юсупова.

Також вона опублікувала реквізити рахунків, на які можна відправити допомогу.

Пайпал

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