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Сотні поранених: волонтери просять допомоги на купівлю апаратів ВАК

Оголошено терміновий збір коштів для допомоги військовим (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова оголосила збір коштів на спеціальні апарати ВАК і витратні матеріали для них - для важко поранених захисників України.

Всі реквізити для збору коштів Юсупова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Війна, йдуть важкі бої. Десятки загиблих бійців щодня, сотні поранених. Ви все це знаєте. Допомога важкопораненим воїнам. Потрібно придбати два ВАК апарату і витратні матеріали.

Один ВАК я сьогодні оплатила 71 тисячу гривень, потрібно викупити ще один. Це ще 71 тисяча гривень. Дуже прошу допомогти. Це життя тисячі людей", - звернулася до українців Юсупова.

Також вона опублікувала реквізити рахунків, на які можна відправити допомогу.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

Монобанк

5375411504293973

UA753220010000026204306753142

Приват Банк

5168 7427 2451 8760 Юлдашева Віола

Монобанк

5358385320002464

До речі, раніше ми писали про терміновий збір коштів на військову медицину та публікували реквізити від волонтерів.

А також ми розповідали про те, що волонтери збирають кошти для важко поранених захисників України.

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