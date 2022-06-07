Сотні поранених: волонтери просять допомоги на купівлю апаратів ВАК
Волонтер Наталія Юсупова оголосила збір коштів на спеціальні апарати ВАК і витратні матеріали для них - для важко поранених захисників України.
Всі реквізити для збору коштів Юсупова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Війна, йдуть важкі бої. Десятки загиблих бійців щодня, сотні поранених. Ви все це знаєте. Допомога важкопораненим воїнам. Потрібно придбати два ВАК апарату і витратні матеріали.
Один ВАК я сьогодні оплатила 71 тисячу гривень, потрібно викупити ще один. Це ще 71 тисяча гривень. Дуже прошу допомогти. Це життя тисячі людей", - звернулася до українців Юсупова.
Також вона опублікувала реквізити рахунків, на які можна відправити допомогу.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name.
Монобанк
5375411504293973
UA753220010000026204306753142
Приват Банк
5168 7427 2451 8760 Юлдашева Віола
Монобанк
5358385320002464
До речі, раніше ми писали про терміновий збір коштів на військову медицину та публікували реквізити від волонтерів.
А також ми розповідали про те, що волонтери збирають кошти для важко поранених захисників України.