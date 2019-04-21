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В Украине открылись избирательные участки

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 08:01
В Украине открылись избирательные участки
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательные участки будут работать до 20:00

В день второго тура выборов 2019, 21 апреля, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, избиратели могут проголосовать до 20:00.

В частности, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

Напомним, место голосования во втором туре выборов 2019 изменили 325 604 украинца. Так, с 7 по 15 апреля своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца. При этом наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответственно.

По сравнению с первым туром количество граждан, которые воспользовались таким правом, выросло на 9 879.

Так, перед первым туром более 315 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда у избирателей было 3 месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей была всего неделя.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что в ходе голосования в первом туре выборов 2019 избиратели испортили 224600 бюллетеней.

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