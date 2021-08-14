Состояние моста Патона показали на фото: "рассыпается на глазах"

В Киеве мост Патона находится в плачевном состоянии и местами на путепроводе видны сильные разрушения, части конструкции разъела ржавчина, деревянные бруски на перилах сломаны.

Свежее фото моста 14 августа опубликовал пользователь сети с ником Сергей из Киева в своем Twitter .

Пока согласовываются профильным департаментом технические детали проекта масштабных работ по реставрации аварийного моста, путепровод, чей срок эксплуатации давно уже истек, чуть ли не разваливается.

На снимке видно, что барьерные и перильные ограждения моста, украшенные еще с момента постройки в 1953 году, серьезно "изношены" и повреждены из-за коррозии.

"Мост Патона в Киеве сегодня выглядит так - все рассыпается на глазах", - подписал кадр автор поста.

Как выглядит киевский мост Патона сейчас (фото: twitter.com/SergUA63)