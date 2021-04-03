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Соседка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой рассказала, как тот душил ее 11-летнего сына

Автор: Владимир Костырин

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое под Херсоном 62-летний Николай перед совершением зверского преступления и ранее преступал закон, имел судимости. По словам ее соседки, мужчина полтора года назад напал на ее сына-школьника.

Об этом говорится в сюжете программы "Один за всех" на СТБ.

Отмечается, что в первые дни после задержания главного подозреваемого в убийстве местные жители начали рассказывать, что его жертвами были и другие дети.

Об одном из таких случаев сообщила соседка Николая Наталья. Женщина уверяет, что тот душил ее 11-летнего сына.

"Дима идет по каналу. Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном виде и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда" - вспоминает женщина.

Тогда мальчик рассказал психологам, что пьяный односельчанин пытался заставить его заняться оральным сексом.

После ЧП мама ребенка написала заявление в полицию. Впрочем, закончилось тем, что правоохранители провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили домой.

Также сообщается, что живущая в РФ дочь Николая Елена тогда заявила, что подозреваемый "хороший отец", а в то, что он мог навредить ребенку - она не верит.

"Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка - в том, чего он не мог сделать. Он мог быть жесток к взрослым людям или своей семьи, но не до чужих детей", - уверяла Елена.

Видео: всплыли новые подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой

Напомним, что подозреваемый в убийстве Маши Борисовой во всем сознался. Кроме того, причастность к преступлению также подтвердила ДНК-экспертиза.

Также мы писали о том, что появилось видео об убийце 7-летней Маши, как он хладнокровно наблюдал за поисками девочки.

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