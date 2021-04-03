Сусідка підозрюваного у вбивстві Маші Борисової розповіла, як той душив її 11-річного сина

Зазначається, що в перші дні після затримання головного підозрюваного у вбивстві місцеві жителі почали розповідати, що його жертвами були й інші діти.

Про один з таких випадків повідомила сусідка Миколи Наталія. Жінка запевняє, що той душив її 11-річного сина.

"Дмитро йде по каналу. Він хотів зайти в під'їзд, але перед ним стояв дядько Коля в п'яному вигляді та розмовляв із сусідкою. Дмитро хотів пройти, але не вийшло. Тому він вирішив почекати біля під'їзду" - згадує жінка.

Тоді хлопчик розповів психологам, що п'яний односелець намагався змусити його зайнятися оральним сексом.

Після НП мама дитини написала заяву до поліції. Втім, закінчилося тим, що правоохоронці провели з чоловіком профілактичну бесіду і відпустили додому.

Також повідомляється, що дочка Миколи Олена, яка живе в РФ, тоді заявила, що підозрюваний "хороший батько", а в те, що він міг нашкодити дитині - вона не вірить.

"Його підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні дитини - в тому, чого він не міг зробити. Він міг бути жорстокий до дорослих людях або своєї сім'ї, але не до чужих дітей", - запевнила Олена.

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