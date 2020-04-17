Соседи снимают карантин: почему и как это происходит у них

Карантин в соседних с Украиной странах (Коллаж РБК-Украина)

Как на карантине живут соседние с Украиной страны и где уже собираются смягчить запреты - в материале Styler

Карантин в Европе из-за пандемии коронавируса ввели многие страны и некоторые из них уже начинают смягчать ограничения. Как соседние страны готовятся облегчить жизнь своим гражданам – в материале Styler.

Польша

В Польше, которая ввела запреты на несколько дней раньше Украины, готовятся выполнять план "Новая нормальность", который подготовили в правительстве.

Первый этап, как пишут в польских СМИ, стартует уже 20 апреля. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, с понедельника в Польше откроют леса, парки, но доступ к детским площадкам все еще будет запрещен.

Также вводятся смягченные правила торговли. Разрешено работать магазинам площадью до 100 квадратных метров, где могут разместиться четыре человека на один кассовый аппарат. В таком магазине разрешено находиться одновременно 15 покупателям. В храмах и культовых зданиях могут находиться по одному человеку на каждые 15 метров площади.

Следующим этапом станет постепенное открытие других магазинов, общественных учреждений и ресторанов. В правительстве Польши пока не называют конкретных дат следующего этапа.

Однако поляки обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Те, кто могут работать удаленно – должен работать из дома.

Как утверждает польское правительство, масочный режим в стране может продлиться до года или до тех пор, пока не будет изобретена вакцина. Точные сроки очередных этапов смягчения карантина будут приниматься в зависимости от количества и роста инфицированных коронавирусом.

Чехия

В Чехии уже начали открываться магазины, а с 14 апреля гражданам разрешили выезжать за пределы страны по необходимости. С 20 апреля в стране снова откроют рынки, мастерские и восстановят спортивные тренировки.

Самое большое смягчение – разрешат проводить свадьбы до 10 человек. В конце апреля разрешат открыть большие магазины и торговые центры, с 11 мая – фитнесс-центры, автошколы. Парикмахерские, солярии, музеи и зоопарки планируют открыть с 25 мая. За последние три недели в Чехии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

Словакия

В этой стране есть план о смягчении карантина, но премьер-министр Игорь Матович собирается его сообщить только в понедельник, 20 апреля. В Словакии ситуация с коронавирусом не самая сложная, больше всего инфицированных обнаружено в ромских поселениях, которые еще в марте полностью перекрыли.

За месяц в стране количество заболевших едва добралось к отметке в одну тысячу человек и всего 8 погибших. На данный момент в Словакии закрыты все перевозки, школы, большинство магазинов, все культурные, религиозные и спортивные мероприятия запрещены.

Жители должны отправиться на 14-дневную обсервацию после возвращения из-за границы.

Беларусь

Количество пациентов с COVID-19 превысило в четыре тысячи человек. Однако президент страны Александр Лукашенко решил не вводить карантин. Некоторые ограничения в стране все же ввели после того, как количество больных начало быстро расти.

В Беларуси продолжили каникулы в школах и ограничили все массовые мероприятия. Городской транспорт и большинство предприятий работает в обычном режиме.

Походы в церкви, работу магазинов – разрешена. Министр охраны здоровья попросил жителей немного ограничить социальные контакты и, если есть возможность остаться дома – воспользоваться ею. Вопрос о праздновании 9 мая пока не решен.

Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел в стране общенациональный карантин с обязательным комендантским часом. Все больные или с подозрением должны клеить на свои двери красные ленты. Из дома разрешено выходить только в крайней необходимости, а нарушителей комендантского часа будут штрафовать на 1400 евро.

Однако по состоянию на 13 апреля в стране 1458 инфицированных и 109 летальных случаев. Транспорт работает, по улицам можно ходить без маски, а пенсионерам выделили отдельные часы для посещения магазинов. Все развлекательные заведения закрыты, массовые мероприятия запрещены, всем работающим выдали справку о работе для передвижения в транспорте.

Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение о карантине в самом начале пандемии и это уберегло страну от худшего развития ситуации. В стране было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней – до 15 мая. На данный момент власти не исключают окончания карантина после 15 мая и разрешение коммерческой деятельности в стране.

Румыния

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране еще на месяц – до 14 мая. В правительстве Румынии не исключают, что дети смогут вернуться в школы с 15 мая для окончания учебного года. На Пасху люди смогут забрать освященные паски у церквей, но при этом раздача должна быть со всеми правилами безопасности. Короткие прогулки в стране разрешены, а вот пикники в лесах и парках – нет.

Количество инфицированных в стране превысило 7 тысяч пациентов. Власти рекомендуют всем жителям использовать маски, перчатки и ограничить передвижение. Также всех просят соблюдать социальное дистанцирование. Для пожилых людей есть утреннее время в магазинах.

Россия

Количество заболевших в России по состоянию на 17 апреля превысило 33 тысячи человек. Режимы самоизоляции каждый регион устанавливает свои – где-то до начала мая, где-то – до конца месяца. Парад на 9 мая перенесли, но дату пока не назвали. Самая напряженная ситуация в Москве – в столице введены условия карантина схожие с Киевом. Транспорт – по специальным карточкам, работают только продуктовые и аптеки, все дети по домам, а большинство работников – на удаленке. В стране действует масочный режим, границы закрыты.