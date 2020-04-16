Румыния продлила чрезвычайное положение еще на месяц

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Чрезвычайное положение было продлено до 14 мая

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса еще на месяц. Об этом сообщает Romania Insider.

По словам президента, нет никаких признаков, свидетельствующих о замедлении пандемии, несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами, и призвал граждан продолжать уважать ограничения, введенные властями.

"Без этих мер изоляции мы столкнулись бы со вспышкой числа случаев заражения коронавирусом, с которыми наша система здравоохранения не могла бы справится. Это черный сценарий, которого мы стремимся избежать с первых признаков эпидемии. Четкие, и своевременные действия спасают жизни", - заявил президент.

Сообщается, что чрезвычайное положение было продлено до 14 мая.

В свою очередь, премьер-министр страны Людовик Орбан заявил, что с 15 мая школы вновь могут заработать.

" Учебный год закончится. Студенты сдадут все выпускные экзамены. Конечно, если все будет хорошо после 15 мая, мы можем начать школьную деятельность", - сказал Орбан .

Напомним, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

Добавим, что 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.