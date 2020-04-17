Сусіди знімають карантин: чому і як це відбувається у них

Карантин у сусідніх з Україною країнах (Колаж РБК-Україна)

Як на карантині живуть сусідні з Україною країни і де вже збираються пом'якшити заборони - в матеріалі Styler

Карантин в Європі через пандемію коронавірусу ввели багато країн і деякі з них вже починають пом'якшувати обмеження. Як сусідні країни готуються полегшити життя своїм громадянам – в матеріалі Styler.

Польща

У Польщі, яка ввела заборону на кілька днів раніше України, готуються виконувати план "Нова нормальність", який підготували в уряді.

Перший етап, як пишуть у польських ЗМІ, стартує вже 20 квітня. За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, з понеділка у Польщі відкриють ліси, парки, але доступ до дитячих майданчиків все ще буде заборонений.

Також вводяться пом'якшені правила торгівлі. Дозволено працювати магазинам площею до 100 квадратних метрів, де можуть розміститися чотири людини на один касовий апарат. В такому магазині дозволено перебувати одночасно 15 покупцям. В храмах і культових будівлях можуть перебувати по одному на кожні 15 метрів площі.

Наступним етапом стане поступове відкриття інших магазинів, громадських установ і ресторанів. В уряді Польщі поки що не називають конкретних дат наступного етапу.

Проте поляки зобов'язані носити маски в громадських місцях і дотримуватися соціальної дистанції. Ті, хто можуть працювати віддалено – повинен працювати з дому.

Як стверджує польський уряд, масковий режим в країні може тривати до року або до того часу, поки не буде винайдена вакцина. Точні терміни чергових етапів пом'якшення карантину будуть прийматися в залежності від кількості та зростання інфікованих коронавірусом.

Чехія

В Чехії вже почали відкриватися магазини, а з 14 квітня громадянам дозволили виїжджати за межі країни за необхідності. З 20 квітня в країні знову відкриють ринки, майстерні та відновлять спортивні тренування.

Найбільше пом'якшення – дозволять проводити весілля до 10 осіб. В кінці квітня дозволять відкрити великі магазини та торгові центри, з 11 травня – фітнес-центри, автошколи. Перукарні, солярії, музеї та зоопарки планують відкрити 25 травня. За останні три тижні у Чехії не зареєстровано жодної смерті від коронавірусу.

Словаччина

В цій країні є план про пом'якшення карантину, але прем'єр-міністр Ігор Матович збирається його повідомити тільки в понеділок, 20 квітня. У Словаччині ситуація з коронавірусом не найскладніша, найбільше інфікованих виявлено у ромських поселеннях, які ще в березні повністю перекрили.

За місяць в країні кількість хворих ледве дісталася до відмітки в одну тисячу осіб і всього 8 загиблих. На цей момент у Словаччині закриті всі перевезення, школи, більшість магазинів, всі культурні, релігійні та спортивні заходи заборонені.

Мешканці повинні відправитися на 14-денну обсервацію після повернення з-за кордону.

Білорусь

Кількість пацієнтів з COVID-19 перевищила чотири тисячі осіб. Однак президент країни Олександр Лукашенко вирішив не вводити карантин. Деякі обмеження в країні все ж ввели після того, як кількість хворих почала швидко зростати.

У Білорусі продовжили канікули в школах та обмежили масові заходи. Міський транспорт і більшість підприємств працює у звичайному режимі.

Походи до церкви, роботу магазинів – дозволені. Міністр охорони здоров'я попросив жителів трохи обмежити соціальні контакти та, якщо є можливість залишитися вдома – скористатися нею. Питання про святкування 9 травня поки не вирішене.

Угорщина

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні загальнонаціональний карантин з обов'язковою комендантською годиною. Всі хворі або з підозрою повинні клеїти на свої двері червоні стрічки. З будинку дозволено виходити тільки в крайній потребі, а порушників комендантської години будуть штрафувати на 1400 євро.

Однак станом на 13 квітня в країні 1458 інфікованих і 109 летальних випадків. Транспорт працює, по вулицях можна ходити без маски, а пенсіонерам виділили окремі години для відвідування магазинів. Всі розважальні заклади закриті, масові заходи заборонені, всім працівникам видали довідку про роботу для пересування в транспорті.

Молдова

Президент Молдови Ігор Додон прийняв рішення про карантин в самому початку пандемії й це вберегло країну від найгіршого розвитку ситуації. У країні було введено надзвичайний стан терміном на 60 днів – до 15 травня. На цей момент влада не виключає закінчення карантину після 15 травня і дозвіл комерційної діяльності в країні.

Румунія

Президент Румунії Клаус Йоханнис підписав указ про продовження надзвичайного стану в країні ще на місяць – до 14 травня. В уряді Румунії не виключають, що діти зможуть повернутися до школи з 15 травня для закінчення навчального року. На Великдень люди зможуть забрати освячені паски біля церков, але при цьому роздача повинна бути з усіма правилами безпеки. Короткі прогулянки в країні можна, а от пікніки в лісах і парках – ні.

Кількість інфікованих у країні перевищила 7 тисяч пацієнтів. Влада рекомендує всім жителям використовувати маски, рукавички та обмежити пересування. Також всіх просять дотримуватися соціального дистанціювання. Для літніх людей є ранковий час у магазинах.

Росія

Кількість хворих в Росії за станом на 17 квітня перевищила 33 тисячі осіб. Режими самоізоляції кожен регіон встановлює свої – десь до початку травня, десь до кінця місяця. Парад на 9 травня перенесли, але поки не назвали дату. Найбільш напружена ситуація в Москві – у столиці введені умови карантину схожі з Києвом. Транспорт – за спеціальними картками, працюють тільки продуктові та аптеки, усі діти по домівках, а більшість працівників – працюють з дому. У країні діє масковий режим, кордони закриті.