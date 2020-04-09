В Венгрии продлили комендантский час

Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

В частности, будет продлены действия комендантского часа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство продлило на неопределенный срок действие карантинных мер из-за коронавируса. Об этом сообщает Budapest Business Journal.

При этом отмечается, что в частности, будет продлены действия комендантского часа.

"Мы наложили ограничения на комендантский час две недели назад. Я знаю, это сложно, так как это создает неудобства для всех нас, но срок истекает в ближайшее время, в эту субботу", - сказал Орбан.

Он добавил, что правительство провело консультации с мэрами, полицией, эпидемиологами и учеными, прежде чем принять решение о продлении ограничений. Орбан утверждал, что, основываясь на их отзывах, меры и ограничения, введенные до сих пор, являются успешными, и распространение коронавируса замедлилось.

Согласно объявлению, мэры получат возможность самостоятельно ввести более строгие ограничения на пасхальные каникулы (до полуночи следующего понедельника), если они сочтут это необходимым.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан получил расширенные полномочия на время чрезвычайного положения в Венгрии. Орбан единолично сможет управлять страной, а правительство сможет продлить чрезвычайное положение без голосования в парламенте.

Кроме того, Венгрия ужесточила карантинные ограничения, чтобы замедлить распространение коронавируса. По словам премьер-министра Виктора Орбана, пик распространения вируса в Венгрии ожидается в июне-июле.