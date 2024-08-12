UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трохи соромно, але дуже смішно: 8 найбожевільніших весільних конкурсів

Весілля - це божевільне свято (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Весілля - це не просто важлива подія у житті, а ще й божевільне свято, де можна майже усе. Є відомий жарт про "веселого тамаду та цікаві конкурси" - але які й насправді є такі весільні конкурси, про які навіть читати смішно?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало підбірку найсмішніших та трохи соромних весільних конкурсів, які подарують вам відчуття перебування на святі.

Зніми прищіпки

Граємо парами. Одному з пари зав'язують очі, а іншого обвішують прищіпками як новорічну ялинку. Завдання для гравця з зав'язаними очима - зняти всі прищіпка зі свого партнера. 

Та пара, яка впорається найшвидше, стає переможцем. Уявіть тільки, скільки сміху і веселощів буде, коли хтось намагатиметься знайти прищіпку у несподіваних місцях партнера, не бачачи нічого!

Щоб конкурс був ще смішнішим, вибирайте прищіпки з потужною пружиною, так вони будуть міцно триматися на одязі (фото: Freepik.com) 

Знайди половинку

Це класика весільних конкурсів! Уявіть, що вашому коханому зав'язують очі, а потім ставлять перед ним кілька дівчат, серед яких він має знайти свою єдину за коліном або волоссям. А після перемоги він отримує диплом "Найкращий чоловік". 

Зоряний гість

Ведучий запрошує до зали охочих проявити свої акторські здібності (приблизно 4-6 осіб). У молодят питають, кого вони хотіли б бачити у себе на весіллі - будь-яку знаменитість, історичну особистість або навіть улюбленого співака. 

Гості ж мають зобразити цього персонажа і привітати молодят у відповідному стилі. І хто ж буде найяскравішим? Глядачі вирішать аплодисментами!

Щоб учасникам цього конкурсу зобразити якусь зірку, можливо, треба буде відіграти сцену з фільму (фото: Freepik.com) 

Танці з печивом

Учасники діляться на пари, і кожна пара отримує по печиву, яке вони повинні зажати губами з двох боків. А тепер - музика, танці, і нехай печиво буде єдиним, що їх з'єднує! Перемагає та пара, у якої печиво залишиться цілим найдовше. 

А тим, у кого печиво зламається найшвидше, дістанеться веселе "штрафне" завдання. Танці з печивом - це справжнє випробування на спритність і відчуття ритму!

Наповни келих

Для цього конкурсу потрібно кілька пар. Дівчина тримає келих між ногами, а хлопець має налити в нього воду з пляшки, також затиснутої між ніг. Задача - не пролити жодної краплі!

А після цього хлопець має випити воду, не використовуючи рук. Перемагає пара, яка найшвидше впорається із завданням.

Перлини щастя

У кожного учасника є тарілка з однаковою кількістю маленьких "перлин" (наприклад, зеленого горошку або кукурудзи) і зубочистка. За командою "старт" учасники починають їсти «перлини» щастя, щоб молодята завжди були ситими і щасливими. 

За один раз можна наколювати тільки одну «перлину». Той, хто швидше з'їсть всі горошини, стане чемпіоном цього кумедного конкурсу.

Замість зубочисток можна також використати китайські палички (фото: Freepik.com) 

Абсолютна синхронізація

Для цього конкурсу потрібні дитячі кубики. Учасники діляться на пари, і кожна пара повинна пройти смугу перешкод, тримаючи кубик, затиснутий між лобами. 

Якщо кубик падає, починають спочатку. Перемагає пара, яка пройде трасу найшвидше. 

Сліпе одягання

У цьому конкурсі беруть участь пари, яким зав'язують очі і дають по комплекту одягу (наприклад, футболка, штани і піджак). За командою «старт» перший учасник одягає другого, а потім навпаки. Пара, яка швидше вдягне один одного із зав'язаними очима, отримує головний приз. 

Раніше ми вже писали про 15 підступних і смішних загадок для дорослих, що розвеселять вас краще за меми та анекдоти.

Читайте також про 9 гоночних ігор для ПК, від яких ви не зможете відірватися.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Поздравок", Hot Wedding, Kupidon.if.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
КурйозиПоради