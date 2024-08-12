Трохи соромно, але дуже смішно: 8 найбожевільніших весільних конкурсів

Зніми прищіпки

Граємо парами. Одному з пари зав'язують очі, а іншого обвішують прищіпками як новорічну ялинку. Завдання для гравця з зав'язаними очима - зняти всі прищіпка зі свого партнера.

Та пара, яка впорається найшвидше, стає переможцем. Уявіть тільки, скільки сміху і веселощів буде, коли хтось намагатиметься знайти прищіпку у несподіваних місцях партнера, не бачачи нічого!

Щоб конкурс був ще смішнішим, вибирайте прищіпки з потужною пружиною, так вони будуть міцно триматися на одязі (фото: Freepik.com)

Знайди половинку

Це класика весільних конкурсів! Уявіть, що вашому коханому зав'язують очі, а потім ставлять перед ним кілька дівчат, серед яких він має знайти свою єдину за коліном або волоссям. А після перемоги він отримує диплом "Найкращий чоловік".

Зоряний гість

Ведучий запрошує до зали охочих проявити свої акторські здібності (приблизно 4-6 осіб). У молодят питають, кого вони хотіли б бачити у себе на весіллі - будь-яку знаменитість, історичну особистість або навіть улюбленого співака.

Гості ж мають зобразити цього персонажа і привітати молодят у відповідному стилі. І хто ж буде найяскравішим? Глядачі вирішать аплодисментами!

Щоб учасникам цього конкурсу зобразити якусь зірку, можливо, треба буде відіграти сцену з фільму (фото: Freepik.com)

Танці з печивом

Учасники діляться на пари, і кожна пара отримує по печиву, яке вони повинні зажати губами з двох боків. А тепер - музика, танці, і нехай печиво буде єдиним, що їх з'єднує! Перемагає та пара, у якої печиво залишиться цілим найдовше.

А тим, у кого печиво зламається найшвидше, дістанеться веселе "штрафне" завдання. Танці з печивом - це справжнє випробування на спритність і відчуття ритму!

Наповни келих

Для цього конкурсу потрібно кілька пар. Дівчина тримає келих між ногами, а хлопець має налити в нього воду з пляшки, також затиснутої між ніг. Задача - не пролити жодної краплі!

А після цього хлопець має випити воду, не використовуючи рук. Перемагає пара, яка найшвидше впорається із завданням.

Перлини щастя

У кожного учасника є тарілка з однаковою кількістю маленьких "перлин" (наприклад, зеленого горошку або кукурудзи) і зубочистка. За командою "старт" учасники починають їсти «перлини» щастя, щоб молодята завжди були ситими і щасливими.

За один раз можна наколювати тільки одну «перлину». Той, хто швидше з'їсть всі горошини, стане чемпіоном цього кумедного конкурсу.

Замість зубочисток можна також використати китайські палички (фото: Freepik.com)

Абсолютна синхронізація

Для цього конкурсу потрібні дитячі кубики. Учасники діляться на пари, і кожна пара повинна пройти смугу перешкод, тримаючи кубик, затиснутий між лобами.

Якщо кубик падає, починають спочатку. Перемагає пара, яка пройде трасу найшвидше.

Сліпе одягання

У цьому конкурсі беруть участь пари, яким зав'язують очі і дають по комплекту одягу (наприклад, футболка, штани і піджак). За командою «старт» перший учасник одягає другого, а потім навпаки. Пара, яка швидше вдягне один одного із зав'язаними очима, отримує головний приз.