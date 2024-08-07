Краще за меми та анекдоти: 15 підступних і смішних загадок для дорослих
Робота кипить, а з нею кипить і мозок? Тоді настав час відірватися від важливих справ та подумати на якусь смішну та цікаву тему. Наприклад - спробувати розгадати ці смішні та парадоксальні загадки. Скільки з них зможуть розв'язати ваші друзі?
РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку веселих та підступних загадок, для розв'язування яких потрібно думати одразу у кількох вимірах.
Загадки простіші
Загадка: Чи може страус назвати себе птахом?
Відповідь: Ні, страуси не вміють розмовляти.
Загадка: Електричка рухається зі швидкістю 80 км/год. В який бік летить дим?
Відповідь: У електрички немає диму.
Загадка: Як зістрибнути з десятиметрової драбини і не розбитися?
Відповідь: Зістрибнути з першої сходинки.
Загадка: Ідуть троє - 2 батьки і 2 сини. Як таке може бути?
Відповідь: Йде дід, батько і син.
Загадка: Якщо четверо дітей, четверо дорослих і дві собаки сховаються під один парасольку, то в якому випадку вони не намокнуть?
Відповідь: Якщо дощу не буде.
Загадка: Що ти не зможеш з'їсти на сніданок?
Відповідь: Обід або вечерю.
Загадка: Чим можна поділитися тільки один раз?
Відповідь: Секретом.
Загадка: Що буде, якщо три рази повернути праворуч?
Відповідь: Повернете наліво.
Загадка: Не лід, а тане, не човен, а упливає.
Відповідь: Зарплата.
Загадка: Перші два рази це дається нам безкоштовно. За третій раз треба платити. Що це?
Відповідь: Зуби.
Загадки складніші
Загадка: Ви сидите в літаку. Попереду вас кінь, позаду - автомобіль. Де ви знаходитесь?
Відповідь: На каруселі.
Загадка: В будинку 4 стіни і всі вони дивляться на південь. Навколо будинку ходить ведмідь. Якого він кольору?
Відповідь: Ведмідь білого кольору, тому що тільки на Північному полюсі всі стіни можуть дивитися на південь.
Загадка: В квартирі живуть домашні тварини - собаки і кішки. З усіх тварин тільки одна - це не собака. При цьому всі вихованці, крім одного, - кішки. Скільки всього кішок і собак?
Відповідь: Одна кішка і одна собака.
Загадка: Якщо о 12 годині ночі йде дощ, то чи можна очікувати, що через 72 години буде сонячна погода?
Відповідь: Ні, через 72 години буде північ.
Загадка: До річки підійшли дві людини. У берега стоїть човен, яка може витримати тільки одного. Обидві людини переправилися на інший берег. Як вони це зробили?
Відповідь: Вони стояли на різних берегах. Спочатку один переправився на протилежний берег, де був другий. Він взяв човен і поплив на протилежний берег.
Раніше ми вже писали 7 хитрих математичних головоломок, які прокачають ваш мозок.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Riddles 360, Thought Сatalog та Reader's Digest.