9 найкращих гоночних ігор для ПК, від яких неможливо відірватися
Гоночні ігри для ПК завжди залучали геймерів своєю швидкістю, адреналіном та почуттям повного занурення у процес. Кожна з таких ігор пропонує унікальний досвід водіння від точної симуляції гоночних автомобілів до захоплюючих вуличних гонок.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ігрову платформу Gamegatehq розповідає про найкращі гоночні ігри на ПК, які не залишать байдужим жодного любителя швидкості.
Need for Speed: Most Wanted (2005)
19 років тому EA показала всім, якими можуть бути ігри про вуличні гонки - веселими та дуже стильними. Після двох успішних частин Need for Speed: Underground компанія випустила Most Wanted.
Незвичайні, але правильні рішення у грі всюди. В однокористувальницькій кампанії ясна мета - потрапити на вершину списку найрозшукуваніших. Нарешті, повертаючись до серії, копи додають додаткової напруги під час перегонів.
Такі здібності, як уповільнення часу, дозволяють вибиратися зі складних ситуацій і швидше відновлюватися, якщо ви зробили помилку.
Важко сказати, який внесок Most Wanted внесла в розвиток жанру, але немає сумнівів, що це одна з найкращих ігор для ПК в індустрії.
Need for Speed: Most Wanted (2005) (фото: Reddit)
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5 - мабуть, найкрасивіша аркадна гра на ПК на даний момент. Вона має чудове освітлення, високоякісні текстури, а також підтримує роздільну здатність до 8K і технологію HDR.
Дія відбувається у мексиканському місті Гуанахуато, яке є великим центром ігрового світу, але територія цим не обмежується.
Тут є різні природні зони: пустелі та джунглі, засніжені гори та каньйони, вулкани. По дорозі можна побачити руїни стародавніх міст та сучасні споруди. Зміна пір року відбувається по-різному в різних біомах.
Forza Horizon 5 (фото: IGN)
F1 2020
Продуманий та захоплюючий симулятор Формули 1. Гра реалістична навіть у найдрібніших деталях. Тут представлені майже всі гонщики, машини та команди, які брали участь у змаганні 2020 року.
Реалізм також очевидний у налаштуванні машин. Ви можете змінити десятки параметрів, які справді впливають на поведінку автомобіля на трасі. Для любителів класики у F1 2020 доступні легендарні автомобілі минулих десятиліть.
F1 2020 (фото: F1)
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered
Перевидання однієї з найкращих ігор серії Need for Speed. Усього було випущено три різні версії під підзаголовком Hot Pursuit, у цьому випадку це оновлена версія останньої, випущеної у 2010 році.
Усі події відбуваються в американському районі Сікреста. Повноцінного відкритого світу тут немає - доступна лише глобальна карта, на якій слід вибрати гонку чи інше заняття, потім вибрати автомобіль.
Головною особливістю Hot Pursuit є поліцейські переслідування, які доповнюють звичайні гонки, гонки на час та інші види змагань. Ви можете грати як за порушників, так і за охоронців закону.
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (фото: EA)
Burnout Paradise Remastered
Вершина розвитку популярної серії Burnout. Головне тут - свобода. У Paradise гравець вільний переміщатися великим відкритим світом так, як йому заманеться. Навіть у перегонах немає чітких маршрутів - лише фінішна риса, до якої можна дістатися будь-яким способом.
Гра вражає докладними аваріями. Якщо учасник влітає у стіну на досить великій швидкості, то йому в найдрібніших подробицях показують, як поступово змінюється капот, розбивається лобове скло та відлітають колеса.
І найцікавіше, що те саме можна і потрібно робити з суперниками. Знищення ворогів у Burnout Paradise - важлива частина ігрового процесу.
Burnout Paradise Remastered (фото: VGChartz)
Project CARS 2
Project CARS 2 - гоночний симулятор з опрацьованою фізикою водіння, системою пошкоджень та великою кількістю доступних автомобілів. У грі десятки локацій з різними типами поверхонь, включаючи пухкий ґрунт, гравій, бруд та сніг.
Симулятор підтримує динамічну зміну часу та погодних умов. Для гонщиків є близько десятка різних дисциплін, в яких можна і розважитися, і вдосталь попотіти. Для керування бажано використовувати кермо та педалі - клавіатурою навряд чи обійтися.
Project CARS 2 (фото: The Boar)
Assetto Corsa Competizione
Assetto Corsa - провідний претендент на звання найретельнішого симулятора у сучасній ігровій індустрії. Автори проробили титанічну роботу над грою. Вона пропонує десятки ретельно відсканованих автомобілів та трас, а також великі можливості налаштування автомобілів.
Фізичний двигун гонки враховує аеродинаміку, температуру компонентів автомобіля і навіть такі незначні фактори, як спуск шин після тривалої стоянки.
Assetto Corsa Competizione (фото: Assetto Corsa)
DiRT Rally 2.0
Якщо в Assetto Corsa вам доступні кільцеві траси, покриті асфальтом, то DiRT Rally 2.0 - один із головних ралійних симуляторів. У цій грі вам потрібно ганяти лісами та полями, робити круті повороти і уникати зіткнень зі стовпами та деревами.
Розробникам вдалося знайти баланс між високою захоплюючістю та точною симуляцією. Можливостей для тюнінгу автомобілів багато, але за бажання їх можна ігнорувати і просто ганяти детально відтвореними дорогами.
DiRT Rally 2.0 (фото: Top Gear)
Wreckfest
Гонка на ПК від творців FlatOut, яку найпростіше сприймати як ідейного спадкоємця знаменитої серії. Wreckfest знизив аркадність, але при цьому трощити машини стало ще веселіше.
Вся справа в реалістичній системі пошкоджень: при бажанні кузов можна перетворити практично на шматок заліза та гуми. Кожен удар залишає вм'ятину, яка впливає на поведінку автомобіля.
Загалом, вся суть гри в аваріях: складно знайти проект, у якому вони були б такими ж красивими. І корисними - для порятунку від суперників.
Wreckfest (фото: Switch Player)
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