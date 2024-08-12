Немного стыдно, но очень смешно: 8 самых безумных свадебных конкурсов

Свадьба - это не просто важное событие в жизни, а еще и безумный праздник, где можно почти все. Известна шутка о "веселом тамаде и интересных конкурсах" - но какие и в самом деле есть такие свадебные конкурсы, о которых даже читать смешно?
РБК-Украина (проект Styler) собрала подборку самых смешных и немного стыдных свадебных конкурсов, которые подарят вам чувство пребывания на празднике.
Играем парами. Одному из пары завязывают глаза, а другого увешивают прищепками как новогоднюю елку. Задача для игрока с завязанными глазами - снять все прищепки со своего партнера.
Самая быстро справившаяся пара становится победителем. Представьте только, сколько смеха и веселья будет, когда кто-нибудь будет пытаться найти прищепку в неожиданных местах партнера, не видя ничего!
Это классика свадебных конкурсов! Представьте, что вашему любимому завязывают глаза, а затем ставят перед ним несколько девушек, среди которых он должен найти свою единственную по коленке или волосам. А после победы он получает диплом "Самый лучший человек".
Ведущий приглашает в зал желающих проявить свои актерские способности (примерно 4-6 человек). У молодоженов спрашивают, кого они хотели бы видеть у себя на свадьбе - любую знаменитость, историческую личность или даже любимого певца.
Гости должны изобразить этого персонажа и поздравить молодоженов в соответствующем стиле. И кто же будет самым ярким? Зрители решат аплодисментами!
Участники делятся на пары, и каждая пара получает по печенью, которое они должны зажать губами с двух сторон. А теперь - музыка, танцы, и пусть печенье будет единственным, что их соединяет! Побеждает та пара, у которой печенье останется дольше всего.
А тем, у кого печенье сломается быстрее всего, достанется веселая "штрафная" задача. Танцы с печеньем - это настоящее испытание на ловкость и чувство ритма!
Для этого конкурса нужно несколько пар. Девушка держит бокал между ногами, а парень должен налить в него воду из бутылки, также зажатой между ног. Задача - не пролить ни капли!
А после этого парень должен выпить воду, не используя руки. Побеждает пара, которая быстрее справится с заданием.
У каждого участника есть тарелка с одинаковым количеством маленьких "жемчужин" (например, зеленого горошка или кукурузы) и зубочистка. По команде "старт" участники начинают есть «жемчужины» счастья, чтобы молодожены всегда были сытыми и счастливыми.
За один раз можно накалывать только одну жемчужину. Тот, кто поскорее съест все горошины, станет чемпионом этого забавного конкурса.
Для этого конкурса требуются детские кубики. Участники делятся на пары, и каждая пара должна пройти полосу препятствий, держа кубик, зажатый между лбами.
Если кубик падает, начинают сначала. Побеждает пара, которая пройдет трассу быстрее всего.
В этом конкурсе принимают участие пары, которым завязывают глаза и дают по комплекту одежды (например, футболка, брюки и пиджак). По команде "старт" первый участник одевает второго, а затем наоборот. Пара, которая быстрее всех оденет друг друга с завязанными глазами, получает главный приз.
Ранее мы уже писали о 15 коварных и смешных загадках для взрослых, которые развеселят вас лучше мемы и анекдоты.
Читайте также о 9 гоночных играх для ПК, от которых вы не сможете оторваться.
При написании материала использовались следующие источники: сайты "Поздравок", Hot Wedding, Kupidon.if.ua.