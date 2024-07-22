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"Соромлюсь про це казати". Алла Кудлай висловилася про розмір своєї пенсії

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Алла Кудлай заявила, що пенсія у неї - мізерна. Саме тому вона соромиться називати її розмір.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Аліні Доротюк.

Так, зі слів знаменитості, вона не дає концерти, тому що у неї не вистачає для цього коштів.

"Для того, щоб провести концерт у Палаці "Україна", треба за одну лише оренду сплатити 800 тисяч. При моїй пенсії, я вам соромлюсь про це казати. У мене дуже великий стаж роботи і така пенсія, що соромно казати", - поділилася Кудлай.

"Тому я не проводжу концерти навіть у "Жовтневому палаці". Не скажу [скільки пенсії отримую], мені соромно", - зізналася вона.

Коли ж Доротюк поцікавилася у неї, чи отримує співачка відрахування за свої пісні, зірка попросила журналістку не ставити "дурні питання".

А ось стосовно того, як на таку маленьку пенсію може вистачити обслуговування будинку під Києвом, Алла відповіла, що робить все самостійно. У цьому їй допомагає син.

 

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