Алла Кудлай розповіла, як їй пропонували лишитися в РФ й співати під чужим імʼям

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про гастролі Росією, а також про те, як їй пропонували лишитися в країні-агресорці і співати під чужим ім’ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Аліні Доротюк.

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Зі слів Кудлай, яка розпочинала свій творчий шлях у хорі імені Верьовки, за кордоном, зокрема, в РФ, колектив дуже добре приймали.

"Хор Верьовки - це просто завжди аншлаг і завжди на біс "Реве та стогне Дніпр широкий", - сказала знаменитість.

Також вона пригадала період, коли у 1993 році їй зателефонували з Москви і запросили взяти участь у всесоюзному телевізійному конкурсі молодих виконавців "С песней по жизни".

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

"Я туди поїхала, і першою умовою, яка була для мене поставлена редактором цієї програми - це були пісні українською мовою. Я співала, але десь там у перерві між цими концертами підійшов до мене Шаїнський, композитор покійний вже, і каже: "Алочка, ми хочемо, щоб ви ім’я змінили. Ми на вас ставку робимо", - розповіла зірка.

Співачку обурило прохання композитора, тож вона відмовилась. Через це, каже артистка, їй не дали перше місце на конкурсі.

На питання Доротюк, чи підтримувала до повномасштабного вторгнення Кудлай із кимось з країни-агресорки стосунки, виконавиця відповіла, що ні.

Також вона додала, що ніколи не шкодувала через те, що відмовилась від всерадянської слави.

Кількості прихильників, говорить знаменитість, в Україні їй було достатньо.