"Стесняюсь об этом говорить". Алла Кудлай высказалась о размере своей пенсии

Так, по словам знаменитости, она не дает концерты, потому что у нее не хватает для этого средств.

"Для того, чтобы провести концерт во Дворце "Украина", нужно за одну только аренду оплатить 800 тысяч. При моей пенсии, я вам стыжусь об этом говорить. У меня очень большой стаж работы и такая пенсия, что стыдно говорить", - поделилась Лохматой.

"Поэтому я не провожу концерты даже в "Октябрьском дворце". Не скажу [сколько пенсии получаю], мне стыдно", - призналась она.

Когда Доротюк поинтересовалась у нее, получает ли певица отчисления за свои песни, звезда попросила журналистку не ставить "глупые вопросы".

А вот по поводу того, как на такую маленькую пенсию может хватить обслуживание дома под Киевом, Алла ответила, что делает все самостоятельно. В этом ей помогает сын.