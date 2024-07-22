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"Стесняюсь об этом говорить". Алла Кудлай высказалась о размере своей пенсии

Алла Кудлай (фото: instagram.com/alla_kudlay_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Народная артистка Украины Алла Кудлай заявила, что пенсия у нее - мизерная. Вот почему она стесняется называть ее размер.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Алине Доротюк.

Так, по словам знаменитости, она не дает концерты, потому что у нее не хватает для этого средств.

"Для того, чтобы провести концерт во Дворце "Украина", нужно за одну только аренду оплатить 800 тысяч. При моей пенсии, я вам стыжусь об этом говорить. У меня очень большой стаж работы и такая пенсия, что стыдно говорить", - поделилась Лохматой.

"Поэтому я не провожу концерты даже в "Октябрьском дворце". Не скажу [сколько пенсии получаю], мне стыдно", - призналась она.

Когда Доротюк поинтересовалась у нее, получает ли певица отчисления за свои песни, звезда попросила журналистку не ставить "глупые вопросы".

А вот по поводу того, как на такую маленькую пенсию может хватить обслуживание дома под Киевом, Алла ответила, что делает все самостоятельно. В этом ей помогает сын.

 

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