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"Болюча тема". Співачка та хресна мама Каменських різко відреагувала на її мовні скандали

Понеділок 22 липня 2024 19:24
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"Болюча тема". Співачка та хресна мама Каменських різко відреагувала на її мовні скандали Кудлай та Каменських (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відома співачка Алла Кудлай - хресна мама Насті Каменських. І якщо сама артистка має чітку позицію щодо мовних питань, її "донька" нещодавно потрапила у скандал, коли заявила, що не планує відмовлятися від російськомовних хітів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі, Кудлай помітно розізлилася, коли її спитали про похресницю.

Кудлай відповіла, що думає про тих, хто не відмовився від російської мови

Співачка поділилася думкою щодо артистів, які продовжують виконувати свої пісні мовою країни-агресорки.

"Це їхня особиста справа... Звичайно, засуджую, але це їхня справа. Хай вирішують так, як вони хочуть. Відповідати всім доведеться за скоєні такі речі", - заявила Кудлай.

У відповідь на це Доротюк зазначила, що не може не спитати про похресницю артистки - Каменських. Нещодавно Настя заявила, що й надалі співатиме свої старі пісні російською за кордоном, адже "не бачить у цьому нічого кримінального".

"Для мене Настя Каменських завжди була артисткою топового рівня. Тобто це перший ешелон каже про те, що вона нічого кримінального не вбачає в тому, щоб виконувати російські пісні за кордоном. Для мене насправді це було шоком", - заявила журналістка.

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Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Кудлай спочатку спитала, чи може вона не розповідати, що про це думає. Також вона зазначила, що дуже рідко спілкується з Каменських.

&quot;Болюча тема&quot;. Співачка та хресна мама Каменських різко відреагувала на її мовні скандалиАлла Кудлай (скріншот)

Коли ж Доротюк спробувала дізнатися, чи телефонує їй Настя, чи пропонує їй, як своїй "другій" мамі допомогу, артистка почала злитися. Тоді журналістка зазначила, що помітила, ніби у Кудлай є якась образа на Каменських.

"Давайте я не буду на це відповідати. Це для мене болюче питання... Яка різниця? Я не хочу і все!" - різко заявила артистка.

Втім, Кудлай розповіла, що "нормально" спілкується зі своєю кумою Лідією - мамою Каменських.

До слова, нещодавно Ада Роговцева розчулила рідкісним кадром з чоловіком, який помер 20 років тому.

Окрім цього, раніше стало відомо, що Міша Крупін йде на війну добровольцем.

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