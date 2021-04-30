Соратник Медведчука поздравил всех с 9 мая плакатом с гитлеровскими солдатами (фото)

В чем суть скандала

На рекламном щите депутата показан момент, когда гитлеровские солдаты идут в атаку. Но при этом поверх этого довольно известного фото напечатана лента в цветах флага Украины. Также красуется надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!"

"Депутат Житомирской областной рады от ОПЗЖ благодарит деда за победу. В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, идущие в атаку. Почему бы и нет", - комментирует блогер.

Скандальный билборд с поздравлением с 9 мая (t.me/donetch)

Отметим, что фото, использованное на билборде, на самом деле было сделано во время Второй мировой войны, но изображены на нем солдаты дивизии СС "Рейх", перебегающие дорогу на фоне горящей советской деревни.

Оригинальное фото с солдатами СС (waralbum.ru)

В чем ироничность ситуации?

Интересно, что 29 апреля народные депутаты от партии ОПЗЖ во время заседания Рады вышли к трибуне с портретами своих якобы родственников, погибших во Второй мировой войне.

Таким образом соратники Черпицкого устроили подобие пропагандистской акции "Бессмертный полк", которая является популярной в России.