Соратник Медведчука привітав усіх з 9 травня плакатом з гітлерівськими солдатами (фото)

Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ Костянтин Черпіцький потрапив у скандал через те, що привітав ветеранів з 9 травня білбордом, на якому зображені солдати гітлерівської армії.
Про конфуз з соратником Віктора Медведчука у своєму Telegram-каналі розповів блогер donetchanyn.
На рекламному щиті депутата показаний момент, коли гітлерівські солдати йдуть в атаку. Але при цьому поверх цього досить відомого фото надрукована стрічка в кольорах прапора України. Також красується напис: "Дякуємо за перемогу! Дякуємо за життя!"
"Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ дякує дідові за перемогу. В якості ілюстрації на борді зображені солдати СС, що йдуть в атаку. Чому б і ні", - коментує блогер.
Скандальний білборд з привітанням з 9 травня (t.me/donetch)
Відзначимо, що фото, використане на білборді, насправді було зроблено під час Другої світової війни, але зображені на ньому солдати дивізії СС "Рейх", які перебігають дорогу на тлі палаючого радянського села.
Оригінальне фото з солдатами СС (waralbum.ru)
Цікаво, що 29 квітня народні депутати від партії ОПЗЖ під час засідання Ради вийшли до трибуни з портретами своїх нібито родичів, загиблих у Другій світовій війні.
Таким чином соратники Черпіцького влаштували подобу пропагандистської акції "Безсмертний полк", яка є популярною в Росії.
Нагадаємо, нещодавно одіозна Оксана Марченко засвітилася з Кіркоровим і стала "прикрасою вечері".