Сообщили Вам в социальной сети: скандал MARUV с МАУ получил продолжение

MARUV обокрали в аэропорту (Коллаж РБК-Украина)

Представители МАУ отреагировали на скандал с MARUV

MARUV получила ответ от Международных украинских авиалиний после того, как опубликовала видео с рассказом о том, как ее обокрали в аэропорту "Борисполь". У артистки из чемодана пропали дорогие очки и украшения.

В авиакомпании отреагировали на жалобу певицы и пообещали компенсировать утраченные вещи.

"MARUV, здравствуйте. Очень сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Погрузкой багажа занимаются сотрудники аэропорта и авиакомпания не имеет к нему доступа, и несет материальную ответственность согласно конвенции ИАТА. В случае, если обнаруживается вскрытие чемоданов, мы просим обращаться в отдел розыска Lost and Found аэропорта прибытия для составления акта о ненадлежащей перевозке. О всех действиях необходимых для получения компенсации мы сообщили Вам в социальной сети Инстаграм", - написал представитель МАУ на странице певицы в Facebook.

MARUV обокрали в аэропорту (YouTube/Пресс-центр газеты КП в Украине)

Также MARUV попросили дождаться официального ответа с решением. Это уже не первый инцидент в аэропорту с MARUV. Ранее артистка заявила, что во время перелета Тель-Авив – Киев из ее чемодана пропала бижутерия, а в этот раз – очки за 500 евро и сережки Сваровски. Она винит в краже работников Международных украинских авиалиний, так как оба раза летала их самолетами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV обматерила МАУ за пропажу багажа. Она записала возмущенное видео, в котором пожаловалась, что ее обокрали уже дважды и сломали чемоданы.

MARUV обокрали в аэропорту "Борисполь" (Коллаж РБК-Украина)

А также рассказывали о том, что MARUV сделала откровенное признание о муже и сообщила, что никогда не сможет ему простить.