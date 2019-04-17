Больше никогда: MARUV сделала громкое заявление

MARUV резко высказалась о Евровидении (коллаж: РБК-Украина)

MARUV выделила своих фаворитов на Евровидении

MARUV рассказала, что в конце марта побывала на концерте в Тель-Авиве. По словам Анны Корсун, на концерт пришло много поклонников, у певицы остались хорошие впечатления от выступления. Интервью со звездой опубликовал ресурс "Сегодня".

MARUV сообщила, что может выступить на Евровидении 2019 в качестве гостя, но в качестве участника не поедет больше никогда. Хотя организаторы конкурса пока не связывались с исполнительницей и не предлагали ей внеконкурсное выступление на концерте.

Также она заявила, что в Британии и Франции конкурс считается слегка устарелым, а популярен он только в странах СНГ.

MARUV резко высказалась о Евровидении (фото: facebook.com/MaruvOfficial)

Анна Корсун также рассказала, что ей поступали предложение представить Евровидение от других стран, но от каких именно девушка не уточнила.

Девушка выделила своих фаворитов на Евроведении - это представитель Нидерландов Дункан Лоуренс и француз Билал Хасани.

MARUV резко высказалась о Евровидении (видео: YouTube/Сегодня)

Ранее мы сообщали, что MARUV поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге. Многие фанаты раскритиковали поведение украинской артистки.

Также мы писали, что Анна Корсун показала клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".