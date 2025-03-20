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Сонячний та неймовірно смачний сніданок: як приготувати страпацаду за 7 хвилин

Як приготувати на сніданок страпацаду (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Страпацада - це страва, яку готують на сніданок у сонячних країнах, Італії та Греції. Назва цієї страви походить від італійського strapazzare, що у дослівному перекладі означає - розбиті та перемішані яйця з сиром.

Як приготувати на сніданок страпацаду за 7 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що вам знадобиться:

  • Яйця - 2 шт.
  • Помідор - 1 шт.
  • Оливкова олія - 2 ст. ложки
  • Сир Фета - 60 г
  • Зелень - за бажанням
  • Сіль - до вашого смаку
  • Мелений чорний перець та інші улюблені спеції - до вашого смаку

Кількість продуктів з розрахунку на одну порцію.

Як готувати страпацаду

У миску розбийте яйця і злегка збийте їх віночком. Помідор натріть на великій тертці.

Розігрійте сковорідку, додайте до неї олію, а потім - томатне пюре.

Готуйте 2-3 хвилин, постійно помішуючи, поки пюре не стане густішим.

Додайте сир Фета та обсмажуйте ще 1-2 хвилини. Будьте обережні, оскільки цей сорт сиру солоний сам по собі, тому є ризик пересолити страву.

Вимкніть вогонь під сковорідкою. Влийте в сковорідку яйця і перемішуйте, доки вони не схопляться.

Подавати цю страву можна з зеленню, сиром, грінками або додати улюблений гарнір чи салат.

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