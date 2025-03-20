Солнечный и невероятно вкусный завтрак: как приготовить страпацаду за 7 минут

Страпацада - это блюдо, которое готовят на завтрак в солнечных странах, Италии и Греции. Название этого блюда происходит от итальянского strapazzare, что в дословном переводе означает - разбитые и перемешанные яйца с сыром.
Как приготовить на завтрак страпацаду за 7 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Количество продуктов из расчета на одну порцию.
В миску разбейте яйца и слегка взбейте их венчиком. Помидор натрите на крупной терке.
Разогрейте сковородку, добавьте в нее масло, а затем - томатное пюре.
Готовьте 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока пюре не станет более густым.
Добавьте сыр Фета и обжаривайте еще 1-2 минуты. Будьте осторожны, поскольку этот сорт сыра соленый сам по себе, поэтому есть риск пересолить блюдо.
Выключите огонь под сковородкой. Влейте в сковороду яйца и перемешивайте, пока они не схватятся.
Подавать это блюдо можно с зеленью, сыром, гренками или добавить любимый гарнир или салат.
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