Солнечный и невероятно вкусный завтрак: как приготовить страпацаду за 7 минут

Что вам понадобится:

Яйца - 2 шт.

Помидор - 1 шт.

Оливковое масло - 2 ст. ложки

Сыр Фета - 60 г

Зелень - по желанию

Соль - по вашему вкусу

Молотый черный перец и другие любимые специи - по вашему вкусу

Количество продуктов из расчета на одну порцию.

Как готовить страпацаду

В миску разбейте яйца и слегка взбейте их венчиком. Помидор натрите на крупной терке.

Разогрейте сковородку, добавьте в нее масло, а затем - томатное пюре.

Готовьте 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока пюре не станет более густым.

Добавьте сыр Фета и обжаривайте еще 1-2 минуты. Будьте осторожны, поскольку этот сорт сыра соленый сам по себе, поэтому есть риск пересолить блюдо.

Выключите огонь под сковородкой. Влейте в сковороду яйца и перемешивайте, пока они не схватятся.

Подавать это блюдо можно с зеленью, сыром, гренками или добавить любимый гарнир или салат.

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