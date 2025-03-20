Сонячний та неймовірно смачний сніданок: як приготувати страпацаду за 7 хвилин
Страпацада - це страва, яку готують на сніданок у сонячних країнах, Італії та Греції. Назва цієї страви походить від італійського strapazzare, що у дослівному перекладі означає - розбиті та перемішані яйця з сиром.
Як приготувати на сніданок страпацаду за 7 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що вам знадобиться:
- Яйця - 2 шт.
- Помідор - 1 шт.
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Сир Фета - 60 г
- Зелень - за бажанням
- Сіль - до вашого смаку
- Мелений чорний перець та інші улюблені спеції - до вашого смаку
Кількість продуктів з розрахунку на одну порцію.
Як готувати страпацаду
У миску розбийте яйця і злегка збийте їх віночком. Помідор натріть на великій тертці.
Розігрійте сковорідку, додайте до неї олію, а потім - томатне пюре.
Готуйте 2-3 хвилин, постійно помішуючи, поки пюре не стане густішим.
Додайте сир Фета та обсмажуйте ще 1-2 хвилини. Будьте обережні, оскільки цей сорт сиру солоний сам по собі, тому є ризик пересолити страву.
Вимкніть вогонь під сковорідкою. Влийте в сковорідку яйця і перемішуйте, доки вони не схопляться.
Подавати цю страву можна з зеленню, сиром, грінками або додати улюблений гарнір чи салат.
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