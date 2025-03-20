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Солнечный и невероятно вкусный завтрак: как приготовить страпацаду за 7 минут

Четверг 20 марта 2025 07:39
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Солнечный и невероятно вкусный завтрак: как приготовить страпацаду за 7 минут Как приготовить на завтрак страпацаду (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Страпацада - это блюдо, которое готовят на завтрак в солнечных странах, Италии и Греции. Название этого блюда происходит от итальянского strapazzare, что в дословном переводе означает - разбитые и перемешанные яйца с сыром.

Как приготовить на завтрак страпацаду за 7 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что вам понадобится:

  • Яйца - 2 шт.
  • Помидор - 1 шт.
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Сыр Фета - 60 г
  • Зелень - по желанию
  • Соль - по вашему вкусу
  • Молотый черный перец и другие любимые специи - по вашему вкусу

Количество продуктов из расчета на одну порцию.

Как готовить страпацаду

В миску разбейте яйца и слегка взбейте их венчиком. Помидор натрите на крупной терке.

Разогрейте сковородку, добавьте в нее масло, а затем - томатное пюре.

Готовьте 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока пюре не станет более густым.

Добавьте сыр Фета и обжаривайте еще 1-2 минуты. Будьте осторожны, поскольку этот сорт сыра соленый сам по себе, поэтому есть риск пересолить блюдо.

Выключите огонь под сковородкой. Влейте в сковороду яйца и перемешивайте, пока они не схватятся.

Подавать это блюдо можно с зеленью, сыром, гренками или добавить любимый гарнир или салат.

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