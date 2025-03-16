Сонячне затемнення у березні 2025 року: де і коли спостерігати

Коли буде сонячне затемнення

У суботу, 29 березня 2025 року, відбудеться часткове сонячне затемнення. Це явище виникає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, частково затуляючи його диск. За даними науковців, затемнення розпочнеться о 12:58 за київським часом і завершиться о 14:04.

Де буде видно сонячне затемнення

Найкращий огляд сонячного затемнення будуть мати жителі північних регіонів, зокрема у канадській провінції Квебек, де покриття Сонця досягне понад 90%.

За оцінками астрономів, сонячне затемнення 29 березня буде помітним по всій території України, але найкращі умови для спостереження будуть мати жителі центральних та західних областей. У Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях затемнення закриє 2% сонячного диска.

Рекомендації для спостереження:

Використовуйте спеціальні засоби захисту для очей. Спостереження за сонячним затемненням без належного захисту може призвести до серйозних ушкоджень зору.

Виберіть відкриту місцевість. Для кращого огляду оберіть місце з мінімальними перешкодами на горизонті, щоб мати чіткий вид на Сонце.

Стежте за погодними умовами. Чисте небо забезпечить найкращі умови для спостереження.

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