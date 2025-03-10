Вчені знайшли у космосі нову Суперземлю, яка потенційно придатна для життя: чи зможуть туди дістатися люди

На орбіті навколо зірки, схожої на Сонце, була виявлена нова Суперземля. За даними вчених, на цій планеті може існувати рідка вода і ймовірно, що вона буде придатна для життя людини.

Що відомо про цю Суперземлю та чи зможуть до неї дістатися люди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Astronomy & Astrophysics.

Новий світ виявили всього за 20 світлових років від нашої планети й ця Суперземля може стати одним з найперспективніших місць для вивчення атмосфери, подібної до земної.

Вчені підтвердили існування HD 20794 d - Суперземлі, яка обертається навколо своєї зірки за 647 днів, що розташовує її в зоні населеності, яку ще називають зоною "Золотвласки" - області, де може існувати рідка вода на поверхні. І це вже третя Суперземля, яку вдалось знайти вченим за останні декілька десятиліть.

Нова планета є суперземлею за масою, що приблизно в шість разів перевищує масу Землі. Саме поєднання відстані планети від її зірки та відносна близькість системи робить її особливо цікавою для спостережень за допомогою ELT - 40-метрового телескопа ESO, а також майбутніх космічних місій ESA та NASA.

"Це ідеальний тип планети для вивчення атмосфери землеподібних планет за допомогою інструментів і місій нового покоління. Насправді ми знаємо дуже мало таких планет. Це буде одна з перших, яку ми зможемо детально дослідити", - розповіли автори дослідження.

Відкриття стало можливим завдяки 20-річним спостереженням і використанням новітньої техніки для вимірювання радіальної швидкості. Спектрографи ESPRESSO та HARPS, які встановлені в обсерваторіях ESO в Чилі, є одними з найсучасніших у світі. Вони здатні вимірювати крихітні коливання швидкості зірок, спричинені гравітаційним впливом планет у системі.

Команда дослідників також застосувала складні методи обробки отриманих спектральних даних.

"Ми працювали над аналізом даних роками, поступово перевіряючи та усуваючи всі можливі джерела забруднення", - додав співавтор дослідження та дослідник Оксфордського університету Майкл Кретіньє.

І хоча нова планета знаходиться в зоні населеності своєї системи, ще зарано стверджувати, чи зможе вона підтримувати життя. Її велика маса й ексцентрична орбіта роблять її дуже несхожою на Землю.

На відміну від більшості планет, орбіта є не круговою, а еліптичною. Це означає, що її відстань від зірки значно змінюється, і планета протягом свого року рухається від зовнішнього краю населеності до її внутрішнього краю.

"HD 20794 d - це не друга Земля для людства, але її положення та незвичайна орбіта дають нам унікальну можливість вивчати, як змінюються умови для життя з часом, і як ці зміни можуть впливати на розвиток атмосфери планети", - пояснив співавтор роботи та дослідник Алехандро Суарес Маскареньо.

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