Сонячне затемнення 14 жовтня: три речі, які потрібно зробити всім

Коли станеться сонячне затемнення

Сонячне затемнення розпочнеться 14 жовтня 2023 року о 18:03 за київським часом (15:03 GMT, за Грінвічем) і закінчиться о 23:55 за київським часом (20:55 GMT), максимальна фаза - о 20:59 за Києвом (17:59 GMT).

Українці цього дня зможуть спостерігати затемнення Сонця на YouTube каналі NASA. Там будуть вести пряму трансляцію.

Що обов'язково потрібно робити в сонячне затемнення

Коридор затемнень - це чудовий період для перезавантаження та переосмислення цінностей. Сприятливий момент визначення цілей і намірів. Це можливість вийти на новий рівень створення та управління своєю реальністю.

Часто в коридорі затемнень відбуваються події, що засмучують людину. Вона вважає, що втрачає щось цінне, з чим не готова розлучитися. Ось три важливі ритуали, які потрібно провести цього дня.

Активуйте Сонце у собі

Відчуйте, як у сонячному сплетінні розкручується енергія. Уявіть центральне Сонце. З'єднайте внутрішнє та зовнішнє світила, станьте сонцем, випромінюйте своє внутрішнє світло. Світіть якомога яскравіше. Утримуйте цей стан і даруйте світові свою унікальність, розкривайте свої таланти та потенціали.

Моделюйте майбутнє

На гарному аркуші паперу напишіть свої цілі та бажання. Напишіть усе, що вам хочеться у житті!

Подумайте, що нового ви хочете залучити до свого життя, у яких відносинах бачите себе, можливо, ви хочете розкрити якісь якості. Бажання можуть стосуватися всіх сфер життя. Також можна зобразити на картині.

Створіть новий спосіб життя вашої мрії

Уявіть на секунду, що ваше бажання збулося. Яким ви бачите своє життя через 5-10 років. Які події відбуваються з вами? Які люди вас оточують? Як ви з тими людьми взаємодієте?

Максимально відчуйте, який стан ви там відчуваєте. Віддайте перед собою сферу. Помістіть створений образ в сферу. І відпустіть її, як повітряну кульку, у Всесвіт на реалізацію.

Що не можна робити в дні сонячного затемнення

Проводити операції з великими сумами грошей - купівлі, продажі, інвестиції. А також укладати договори. Вважається, що в такі періоди розсіюється увага і можна ухвалити неправильне рішення або пропустити якісь важливі дрібниці.

Не варто навантажувати себе фізично чи психоемоційно, оскільки такі дні можуть посилюватися стреси.

Не бажано приймати важливі рішення, які стосуються особистого життя, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків і виправити помилку потім буде дуже складно чи неможливо.

Не треба звільнятися з роботи, з'ясовувати стосунки, сваритися.