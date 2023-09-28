Місячний календар на жовтень 2023: найвдаліші та несприятливі дні

Місячний календар використовують із давніх часів і за фазами Місяця визначали, чи підходить та чи інша дата для важливих заходів, зустрічей та справ. Деякі дні можуть принести удачу, а деякі - навпаки, зведуть усі зусилля людини нанівець.

Які дні в жовтні 2023 будуть найвдалішими, а на які дні не варто планувати нічого важливого, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Astroseek.