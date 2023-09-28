Місячний календар на жовтень 2023: найвдаліші та несприятливі дні
Місячний календар використовують із давніх часів і за фазами Місяця визначали, чи підходить та чи інша дата для важливих заходів, зустрічей та справ. Деякі дні можуть принести удачу, а деякі - навпаки, зведуть усі зусилля людини нанівець.
Які дні в жовтні 2023 будуть найвдалішими, а на які дні не варто планувати нічого важливого, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Astroseek.
Фази Місяця у жовтні
Спадаючий Місяць: з 1 по 13 жовтня, з 30 по 31 жовтня
Зростаючий Місяць: з 15 по 27 жовтня
Молодик: 14 жовтня о 19:54
Повний місяць: 28 жовтня о 22:23
Місячне затемнення: 28 жовтня о 19:22
Сонячне затемнення: 14 жовтня о 20:58
Фази Місяця у жовтні (скриншот)
Найвдаліші дні у жовтні
Нові справи варто розпочинати: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 жовтня
Енергетично сильні дні: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31 жовтня
Вдалі дні для поїздок та подорожей: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 31 жовтня
Сприятливі дні для походу до стоматолога: 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 жовтня
Вдалі дні для дорогих покупок: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 жовтня
Для посадки рослин та квітів: 1, 8, 15 жовтня
Несприятливі дні у жовтні
Найвдаліші дні : 7, 13 жовтня
Енергетично несприятливі дні: 3, 7, 13, 23, 23, 29 жовтня
Особливу обережність варто виявити в дні Повного місяця, Сонячного та Місячного затемнення. Це 14 та 28 жовтня. У такі дні зазвичай можуть відбутися порушення планів, буває забудькуватість і плутанина, а люди стають дратівливішими та емоційнішими, ніж звичайно.
До речі, раніше ми писали, що принесе перший осінній Повний місяць.
А ще розповідали про те, коли і як Україна відзначатиме Покрова Пресвятої Богородиці.