Солнечное затмение 14 октября: три вещи, которые необходимо сделать всем

Когда произойдет солнечное затмение

Солнечное затмение начнется 14 октября 2023 года в 18:03 по киевскому времени (15:03 GMT, по Гринвичу) и закончится в 23:55 по киевскому времени (20:55 GMT), максимальная фаза - в 20:59 по Киеву (17:59 GMT).

Украинцы в этот день смогут наблюдать затмение Солнца на YouTube-канале NASA. Там будут вести прямую трансляцию.

Что обязательно нужно делать в солнечное затмение

Коридор затмений - это замечательный период для перезагрузки и переосмысления ценностей. Благоприятный момент для определения целей и намерений. Это возможность выйти на новый уровень создания и управления своей реальностью.

Часто в коридоре затмений происходят события, которые огорчают человека. Он думает, что теряет что-то ценное, с чем не готов расстаться. Вот три важных ритуала, которіе нужно провести в этот день.

Активируйте Солнце в себе

Почувствуйте, как в солнечном сплетении раскручивается энергия. Представьте центральное Солнце. Соедините внутреннее и внешнее светила, станьте солнцем, излучайте свой внутренний свет. Светите как можно ярче. Удерживайте это состояние и дарите миру свою уникальность, раскрывайте свои таланты и потенциалы.

Моделируйте будущее

На красивом листе бумаги напишите свои цели и желания. Напишите все, что вам хочется в жизни!

Подумайте, что нового вы хотите привлечь в свою жизнь, в каких отношениях видите себя, возможно, вы хотите раскрыть в себе какие-то качества. Желания могут касаться всех сфер жизни. Также можно желание изобразить на картине.

Создайте новый образ жизни вашей мечты

Представьте на секунду, что ваше желание уже сбылось. Какой вы видите свою жизнь через 5-10 лет. Какие события с вами происходят? Какие люди вас окружают? Как вы с теми людьми взаимодействуете?

Максимально прочувствуйте, какое состояние вы там испытываете.оздайте перед собой сферу. Поместите созданный вами образ в сферу. И отпустите ее, как воздушный шарик, во Вселенную на реализацию.

Что нельзя делать в дни солнечного затмения

Проводить операции с крупными суммами денег - покупки, продажи, инвестиции. А также заключать договора. Считается, что в такие периоды рассеивается внимание и можно принять неправильное решение или пропустить какие-то важные мелочи.

Не стоит нагружать себя физически или психоэмоционально, так как в такие дни могут усиливаться стрессы.

Не желательно принимать важные решения, которые касаются личной жизни, так как они могут привести к непредсказуемым последствиям и исправить ошибку потом будет очень сложно или невозможно.

Не нужно увольняться с работы, выяснять отношения, ссориться.