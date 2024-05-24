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Sony розповіла, як виглядатиме ігрова індустрія через 10 років (відео)

П'ятниця 24 травня 2024 14:15
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Sony розповіла, як виглядатиме ігрова індустрія через 10 років (відео) Як виглядатимуть ігри та розваги у 2030-х роках за версією Sony (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Sony провела зустріч, присвячену довгостроковій стратегії компанії, де представила незвичайний ролик під назвою Creative Entertainment Vision. У цьому відео компанія показала своє бачення розвитку індустрії розваг до 2034 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британський розважальний веб-сайт Video Games Chronicle, присвячений відеоіграм.

У ролику Creative Entertainment Vision, опублікованому на YouTube-каналі Sony, представлені концепції, які можуть стати реальністю наступного десятиліття.

У відео показано, як за допомогою віртуальної реальності люди зможуть створювати аватари та поринати у віртуальні світи для взаємодії з іншими. Це відкриє нові можливості для розваг та спілкування.

Крім того, у ролику демонструються різні концепції майбутніх пристроїв, такі як смартфон, портативна консоль з прозорим екраном, що левітує, і прозорий планшет.

Також показані парки з механічними динозаврами та привидами з популярних франшиз компанії, таких як ігрова серія Horizon та фільми "Мисливці за привидами".

Одним із найбільш захоплюючих представлених прототипів є революційний контролер, який поєднує функції традиційного геймпада та голографічного екрану, що привернула особливу увагу публіки.

Sony підкреслює, що це поки що лише концепція, і таким чином ділиться своїм баченням того, якими можуть бути ігрові контролери через кілька років.

Нагадаємо, що в App Store з'явилися ігри із Sony PSP.

А ще ми писали, що глава PlayStation визначив найкращі ігри для кожного покоління консолей Sony.

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