Sony рассказала, как будет выглядеть игровая индустрия через 10 лет (видео)

Sony провела встречу, посвященную долгосрочной стратегии компании, на которой представила необычный ролик под названием Creative Entertainment Vision. В этом видео компания показала свое видение развития индустрии развлечений до 2034 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский развлекательный веб-сайт Video Games Chronicle , посвященный видеоиграм.

В ролике Creative Entertainment Vision, опубликованном на YouTube-канале Sony, представлены концепции, которые могут стать реальностью в следующем десятилетии.

В видео показано, как с помощью виртуальной реальности люди смогут создавать аватары и погружаться в виртуальные миры для взаимодействия с другими. Это откроет новые возможности для развлечений и общения.

Кроме того, в ролике демонстрируются различные концепции будущих устройств, такие как смартфон, портативная консоль с левитирующим прозрачным экраном и прозрачный планшет.

Также показаны парки с механическими динозаврами и привидениями из популярных франшиз компании, таких как игровая серия Horizon и фильмы "Охотники за приведениями".

Одним из наиболее захватывающих представленных прототипов является революционный контроллер, который объединяет функции традиционного геймпада и голографического экрана, что привлекло особое внимание публики.

Sony подчеркивает, что это пока только концепция, и таким образом делится своим видением того, какими могут быть игровые контроллеры через несколько лет.